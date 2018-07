Tite volvió a salir en defensa de Neymar

Fotos ARGUMENTOS. Tite salvaguardó a Neymar de las críticas y se mostró convencido de que Brasil podrá clasificarse a las semifinales.

06/07/2018 -

Tras la victoria ante México, por los octavos de final, Tite, entrenador de Brasil, tomó el micrófono ante una pregunta dirigida a Neymar para evitar que la estrella de su equipo se involucre en alguna polémica. Y en la conferencia de prensa de ayer, previa al duelo ante Bélgica, el seleccionador brasileño volvió a defender a Neymar. "Nosotros sabemos lo que está pasando aquí. Yo ya hablé de este tema sobre Neymar y lo mejor para nosotros es mirar los videos y ver lo que le hacen a Neymar. Yo estoy contento con el trabajo que hace el jugador con o sin balón y es lo que me pone feliz. Todo lo demás nos da igual. Aquí hemos venido a ganar", aseguró Tite,molesto por tener que defender a su estrella en cada rueda de prensa, pero convencido de que Neymar hablará en el césped.





"Hemos demostrado en este campeonato ser muy fuertes y así tenemos que seguir", siguió el entrenador.





Tite no se asusta ante el poderío ofensivo de Bélgica, el equipo más goleador de Rusia 2018 con doce tantos en cuatro cotejos. "Nosotros también hacemos muchos goles, porque tenemos transición, contraataque, calidad para definir, juego aéreo", explicó convencido.





Por último, Tite reveló el consejo que le dio una vez Carlos Bianchi, cuando vino a la Argentina en 2014: "Bianchi me dijo una vez que los equipos deben ser mentalmente fuertes. Me enseñó que un equipo no tiene que tener euforia, ni miedo a perder. Hay que encontrar un discernimiento, saber por qué ganaste y por qué perdiste"l