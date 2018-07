"Fue el equipo más sucio al que me enfrenté"

-

El defensor de la selección de Inglaterra John Stones aseguró ayer en conferencia de prensa que Colombia, el equipo al que derrotó por los penalties en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 (1-1 y 4-3) es ‘probablemente el equipo más sucio’ al que se ha enfrentado.





‘Ha sido un partido muy extraño, probablemente el equipo más sucio con el que me he enfrentado nunca. Cuando nos dieron el penal, presionando al árbitro, empujando, el cabezazo que se ha visto (de Wilmar Barrios a Jordan Henderson). Escuché cosas que habitualmente no oyes en un partido’, relató en Repino, sede de la concentración inglesa.





El defensor del Manchester City aseguró que la selección inglesa mostró ‘mucho carácter’ ya que siguió ‘su plan’ y no dejó que les sacaran del partido.