Russo: "Para mí no funciona bien el esquema porque los jugadores tienen mucha preponderancia en las decisiones

06/07/2018 -

Nicolás Russo, presidente de Lanús e integrante del Comité Ejecutivo de la AFA, sorprendió hoy al afirmar que los jugadores de la Selección tomaban decisiones fundamentales en los ciclos de los últimos técnicos del equipo nacional. Apuntó, entre otras cosas, que cuando llegaban a la Argentina por las distintas convocatorias, no se quedaban a concentrar en el predio, que decidían el armado de las listas y consideró, además, que ya no son los mejores del mundo.





"Desde AFA, Tapia, Angelici o la persona que indiquen hablarán con el cuerpo técnico. Sé de las bajas que se están por producir y después hay que evaluar si el técnico está dispuesto a seguir o no. Hay un contrato que hay que respetar y eso depende de una charla en la que hay que analizar cómo continúa esto", declaró.





"Vengo escuchando hace varios días críticas a granel y veo que todo está recayendo en el cuerpo técnico, escucho encuestas... El problema de la Selección viene desde hace muchos años, no es de un técnico y no quiero deslindar de responsabilidad al Comité Ejecutivo actual de AFA o a Tapia que es su presidente. Esto viene desde los años de Grondona, para mí no funciona bien el esquema de la selección argentina porque los jugadores tienen mucha preponderancia en las decisiones", remarcó Russo.





"Hace falta un proyecto, algo distinto desde la AFA hacia abajo, hay que modificar un montón de cosas, pero Argentina no tiene a los mejores jugadores", cerró.