El radical cambio de look de Paulo Dybala

-

Paulo Dybala llegó al Mundial de Rusia con las expectativas de replicar con la camiseta de la selección argentina todo lo hecho en la Juventus, que lo catapultó como una de las grandes figuras del Calcio y del fútbol europeo. Sin embargo, su participación se trasladó al banco de suplentes. Apenas jugó 22 minutos.

Y luego para terminar de dejar atrás la decepcionante actuación pasó por el peluquero para cambiar de look. En las últimas horas empleó nuevamente su red social para compartir con sus seguidores el nuevo color de cabello. Al pie de la foto que recaudó más de un millón de likes y tuvo cerca de 45 mil comentarios en poco más de una hora, el atacante escribió "Time to be crazy" (hora de estar loco, en inglés).