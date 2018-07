06/07/2018 -

El Gobierno absorbió Letras del Banco Central (Lebac) por un total de 8165 millones de pesos a cambio de Letras del Tesoro (Letes) a poco más de un año que pagarán un interés del 5,5 por ciento.

En la licitación, se adjudicaron en total Letes (son a 379 días, con vencimiento el 26 de julio del año que viene) por u$s 422 millones, a un precio de corte de u$s 945,97 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que representa una tasa del 5,5%.

La tasa convalidada es sensiblemente más alta que el "récord" de 4,45% que había aceptado el Gobierno en la licitación de Letes de hace dos semanas. Y más aún que el 4,3% que había convalidado hace poco más de un mes para una Lete a un año de plazo.

Esta licitación de Letes tenía la particularidad de que podían suscribirse en pesos o dólares, como se hace habitualmente, pero también en Lebac, a un precio determinado por el Gobierno para cada uno de los próximos cuatro vencimientos de las Letras del Central. El volumen de Letes adjudicado no difirió sin embargo del de otras licitaciones.

Hacienda tomó $ 8165 millones de Lebac en el canje por Letes y pagará 5,5% en dólares dura a los inversores que vienen saliendo de las Lebac (tasa en pesos) para posicionarse en dólares, sin que esa salida represente una presión adicional al alza para la divisa norteamericana.