Fotos Montenegro manifestó su preocupación por los despidos en Télam

06/07/2018 -

El senador Gerardo Montenegro presentó un proyecto donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional, que informe sobre los motivos por los cuales fueron despedidos más de 350 trabajadores de la Agencia de Noticias Télam. Dentro de los fundamentos Montenegro destaca: "Nuestro país atraviesa situaciones de extrema tensión económica, pero no podemos permitir el agravamiento de mayores tensiones sociales, cuando las fuentes laborales son eliminadas sin motivo alguno". Montenegro agrega: "La crisis que atraviesa en este caso la Agencia Nacional de Noticias, no es ajena a otras situaciones de extrema preocupación que controvierten los derechos de otros trabajadores dedicados a brindar información, como es la crisis que vienen padeciendo los trabajadores de Radio del Plata, de El Mundo, Rivadavia y Splendid, con centenares de trabajadores despedidos". Dentro del pedido de informe solicitado al Poder Ejecutivo Nacional, se requiere, además que "fundamente los procedimientos objetivos tomados en cuenta para ajustar la empresa a los criterios de modernización y profesionalización, que según advierte el Directorio de la Agencia, han llevado a la desvinculación de empleados por no responder al supuesto perfil que la Agencia necesita para mejorar su funcionamiento". También pide "que se expliquen las indemnizaciones recibidas por más de cien trabajadores de la Agencia, realizadas contrarias a derecho"