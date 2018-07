Fotos Santucho sobre la Ley Brisa: "Un paso importante que beneficia a nuestros niños"

06/07/2018 -

Por decisión unánime, el pasado miércoles Diputados de la Nación aprobó la Ley Brisa, que consiste en una reparación a hijos de madres víctimas de femicidios. El proyecto tuvo media sanción en el Senado el año pasado. Con 203 votos a favor -nadie votó en contra, nadie se abstuvo- la ley fue aprobada. La misma indica que los niños (hijos de las víctimas) recibirán un monto igual al de la jubilación mínima, que ronda los 8.000 pesos. Al respecto el Dr. Luis Horacio Santucho -Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- habló en exclusiva con EL LI - BERAL y se mostró contento por la ayuda que recibirán los niños y adolescentes que vivieron "una situación traumática y trágica". "Como defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes estamos auspiciando y promoviendo la aprobación de esta ley que viene a reparar una situación de grave vulnerabilidad que han sufridos los hijos de las víctimas de femicidio", fueron las primeras palabras del letrado. "Aún faltan algunos detalles reglamentarios que no están en claro y seguramente más a delante se van a tener que instrumentar. Hasta el momento la autoría de la aplicación no está, pero presumo que sería la Anses, pero tenemos que aguardar el decreto reglamentario que lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo de la Nación". Según explicó el Dr. Santucho: "En los casos que conocemos los niños están al cuidado de sus abuelos o el referente afectivo, quienes serán los que deban concurrir a las oficinas indicadas -las cuales aún no fueron designadas- para iniciar los trámites". La ley indica que por cada beneficiario se reciba un sueldo mínimo de 8.000 pesos. "Además, le brinda también al niño o niña una cobertura médica que en muchos casos es necesario para que reciban asistencia psicológica, ya que en muchos casos fueron testigos involuntarios de la tragedia", explicó. "En la reglamentación de la ley habría ciertos puntos que serán motivos de aclaración. La ley sostiene que la reparación tiene efecto retroactivo, es decir que cobrarán a partir del día que se produjo el asesinato de la mamá", remarcó. Además, el Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes sostuvo que "ampara hasta los adolescentes de 21 años, y en el caso de tener alguna discapacidad es de por vida. Entre los puntos que se deberán aclarar es el alcance del tiempo. Esos son aspecto que serán objeto de reglamentación". "Lo importante es que los niños puedan superar el trauma que vivieron y puedan contar con un acompañante terapéutico recibiendo asistencia que no tuvieron hasta el momento, en algunos casos porque no tenían la cobertura o el dinero. Es una reparación y ese es el sentido. Es muy importante", explicó. "La misma autoridad de aplicación necesariamente establecerá un control para que el beneficio llegue a las víctimas. Es un paso muy importante en nuestra legislación que beneficia directamente a nuestros niños que quedaron sin madres y sin padres también". La ley estará en vigencia cuando sea promulgada por el Presidente de la Nación.