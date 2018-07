Sujeto que aplastó a Jhoana con el auto dijo que no quiso matarla

Fotos BATALLA Fernández acusó a la víctima de ser muy celosa. "Teníamos una relación enfermiza", dijo.

06/07/2018 -

Gaspar Emilio Fernández negó haber intentado asesinar a su ex novia, Jhoana Sepkco, y atribuyó el hecho por el cual le pasó por encima con su auto, a una acción de la propia víctima: "Mientras yo hacía marcha atrás, ella se tiró del auto y la aplasté con una rueda delantera".

Así lo afirmó, en alusión al grave incidente de julio del 2016 en Beltrán, y por el cual es juzgado por ‘homicidio en grado de tentativa’.

"Antes he declarado inducido por mi ex abogado. Ahora voy a decir sólo la verdad. Peleamos esa noche con Jhoana. La busqué en el auto. Ella empezó a insultarme. Tuve problemas porque el coche no arrancaba. Al verla alterada, le dije que se baje. Y después quise hacer marcha atrás. Ahí, ella se arrojó y la aplasté con una de las ruedas delanteras", contó.

Amenazas

Ahondó: "Una vez su padre me amenazó con matarme si me portaba mal. Fue en un cumpleaños al que me invitaron".

Sobre la víctima señaló : "Era una joven hermosa, pero muy celosa; por ahí me insultaba por cualquier cosa y no quería que me junte con mis amigas".

Subrayó que tras el grave suceso, su padre le dijo que se fuera a Catamarca. "Aquí van a matarte", le habría dicho.

"Lamento lo ocurrido, porque mi padre después enfermó y murió en Catamarca y no pude asistir a su velorio", recordó.

"No sabía nada yo"

Asimismo, Elsa, madre de Jhoana, señaló que ella ignoraba los supuestos malos tratos del joven con su hija. "Ella no decía nada", destacó la mujer. Recién tuvo una real dimensión de su realidad cuando pasó todo. "Ahí ella me contó que él la golpeaba", sintetizó.