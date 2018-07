Fotos Quimilí celebró sus 114 años con obras

06/07/2018 -

Ante un marco importante de público se desarrolló el acto central en conmemoración del 114º aniversario de la ciudad de Quimilí, oportunidad en la que se entregaron viviendas sociales y la Municipalidad recibió un camión cisterna, otro de carga y una motoniveladora. La ceremonia formal fue encabezada por el intendente municipal CPN Omar Fantoni, junto a los ministros de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; del Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini; de Obras y Servicios Públicos, Arq. Daniel Brué; de Salud, Lic. Natividad Nassif; funcionarios provinciales, municipales e invitados especiales. En el acto participaron fuerzas vivas de la ciudad, así como también cadetes de la Policía de la provincia, Banda de Música, ex combatientes de Malvinas y delegaciones escolares y de instituciones deportivas y sociales. Mensaje El intendente municipal CPN Omar Fantoni señaló: "Me siento honrado y orgulloso de ser parte de esta tierra, de haber nacido acá, de haber podido caminar sus calles, antes de tierra y hoy pavimentadas, de haber estudiado junto a amigos y de haber completado todas mis etapas. De alguna manera nos hemos unido y es lo que necesitamos para tener un mejor futuro, seguir unidos, codo a codo, trabajando día a día por la ciudad que queremos, con el claro foco de seguir creciendo. Es por eso que siempre le agradecemos a Dios por tener esta tierra bendecida por la naturaleza, ya que es rica y productiva, en la cual todos los ciudadanos nos sentimos cuidados". "Es por eso que mucha gente de afuera vino a producir acá. Es que éste es el reflejo del apoyo constante de los locales y de los allegados, los cuales aman esta tierra. Convivimos distintas colectividades y convivimos con nuestros pueblos originarios que tanto han hecho por cuidar la naturaleza. Es por eso que hoy tienen su reconocimiento como corresponde y debe ser", dijo para agregar "todos los jóvenes que viven en esta ciudad deben tener esperanza, ya que esta es una tierra muy fructífera, donde hay que trabajar unidos, con solidaridad, principalmente mirando si necesita el de al lado, y en ese sentido me van a tener a mí siempre, trabajando codo a codo con cada uno de ustedes, llevando adelante la bandera de Quimilí", concluyó el intendente Fantoni.