"Rizhoma Hotel" debuta esta noche con Gimena Accardi y Benjamín Rojas

Hoy, a las 23.15, debutará en la pantalla de Canal 7, de Santiago del Estero, "Rizhoma Hotel", una coproducción de Telefé, Kuarzo Entertainment Argentina y Cablevisión, pensada en 21 capítulos de media hora.

En su primer episodio contará la historia de los personajes interpretados por Gimena Accardi y Benjamín Rojas.

Lalo (Benjamín Rojas) es jugador de fútbol. En plena decadencia, cuenta con un "representante" que le arregla partidos. Su mujer Florencia (Gimena Accardi) habitualmente le lleva dinero en efectivo. Él interpreta su confianza como insinuación y abusa de ella.

Esta será una historia intensa donde la pasión, la intriga y lo inesperado atravesarán el destino de sus protagonistas.

"Rizhoma Hotel" desplegará cada semana, una historia límite en tiempo real. Una habitación de hotel, espacio privado y transitorio, es el ámbito donde los personajes dan vida a sus pasiones y fantasías. Encuentros prohibidos, amores inconfesables, cientos de misterios y situaciones impensadas. El paso por la suite del "Rizhoma Hotel" les cambiará la vida para siempre, según adelantan las promociones.

La ficción está escrita por Marcelo Camaño y Marisa Quiroga, y cambiará de actores en cada episodio, y tiene tantas sorpresas como protagonistas. Uno de los capítulos, por ejemplo, lo protagonizarán la pareja de Florencia Raggi y Nicolás Repetto, quienes actuarán juntos por primera vez.

La historia transcurrirá siempre en la habitación de un hotel. Tendrá un tono dramático y será interpretada por actores de la talla de Jorge Marrale, Virginia Innocenti, Nicolás Vázquez, Diego Ramos, Fernanda Callejón, Brenda Gandini, Antonio Birabent, Ludovico Di Santo, María Leal, Benjamín Alfonso y otros.

En esta ficción, Nico Vázquez se separará, en el plano de artístico de su mujer Gimena Accardi, junto a quien hizo largas temporadas con la obra "El otro lado de la cama".

Así como a Gimena le tocará estrenar la serie al lado de Benjamín Rojas; Nico protagonizará su propia historia de "Rizhoma Hotel" con Brenda Gandhini.

Mientras tanto, Ludovico Di Santo, que hoy brilla en "100 días para enamorarse" se pondrá en la piel del hermano del personaje interpretado por Juan Gil Navarro y, además, será marido de Violeta Urtizberea. "En el primer capítulo nos juntamos con Juan por un motivo muy particular y empezamos a discutir y a sacar la historia familiar, a echarnos en cara muchas cosas viejas. Y con Violeta suceden cosas, me voy enterando de cosas que no están bien", adelantó.