La furia de Panam en plena entrevista: "Me parece una falta de respeto"

Hoy 09:38 -

Laura "Panam" Franco, es sin dudas, la líder del mundo infantil desde hace varios años. La compositora y cantante llena cada función de teatro y por esto, fue invitada a "Hay que ver", el programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti, en donde le mostraron un video que la hizo enojar muchísimo.

Para "homenajearla", la producción hizo un video en el que se repasaba su carrera y mostraron imágenes de su trabajo como "Chica Sofovich", en épocas donde se mostraba en ropa interior. Panam se enojó y se los hizo saber con un descargo que duró varios minutos.

"Muestran un imagen de primer plano de una moto, de las partes, me parece que está de más. Esta fuera de contexto. Yo soy una persona respetuosa. Me presto a venir porque estoy llenando el teatro y en vez de mimar al invitado que deja de estar con sus hijos y se cambia para venir al canal, ya no vendo eso. Decidí no venderlo", manifestó furiosa.

Y agregó contra el productor: "Yo hice sacar de Youtube todas las imágenes de mi etapa anterior, cuido eso. No me molesta, te tomo las disculpas, pero arranquemos de vuelta".

Luego, prefirió cerrar el tema: "Me cayó como un balde de agua fría, ya no voy a ser cínica, es una falta de respeto". El productor, Gabriel Fernández, junto a Denise y José María le pidieron disculpas y si bien ella se las aceptó y se quedó, el clima tenso se podía percibir.