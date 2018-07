Intentó hacer un reto viral y terminó pateando la cabeza de su hermana

Hoy 17:27 -

Los retos virales no han dejado de estar de moda y cada cierto tiempo tenemos un nuevo challenge que hace que las redes se inunden de vídeos con gente intentando cumplirlos. Dos hermanas intentaban llevar a cabo una prueba que incluía una patada de Taekwondo pero algo salió mal y una acabó pateándole la cara a la otra. El vídeo, subido a Facebook por las propias chicas, se ha hecho viral en cuestión de días.



Al final lograron lo que pretendían, aunque no de la forma que ellas pensaban. Estos dos hermanas adolescentes pretendían cumplir con un reto viral que consiste en colocar un vaso en la cabeza de una para que la otra lo derribe de una patada, y luego publicarlo en sus cuentas de Facebook.



La maniobra entraña cierto peligro porque, si no se calcula bien la distancia y la fuerza del golpe, una de las personas puede resultar herida. Y eso fue lo que pasó. Y es que, apesar de practicar Taekwondo, la chica que tenía que realizar la patada no supo calibrar bien las distancias y su hermana acabó perjudicada.



En el vídeo se ve como una de ellas tiene un vaso el cabeza. La otra se aleja y levanta la pierna para darle un golpe pero su puntería falla y termina dando una patada a su hermana en toda la cara. La chica golpeada cae al suelo mientras la otra pone cara de terror al darse cuenta de lo que ha hecho.



El vídeo terminó siendo subido por ellas mismas a Facebook y lo cierto es que ya se ha convertido en una grabación viral, no solo por el fuerte golpe que una le da a la otra sino por la espontaneidad de sus reacciones. Por el momento acumula más de 3,5 millones de reproducciones



Vídeos como estos sirven para que, antes de lanzarnos a cumplir con retos y challenges virales, vigilemos bien los riesgos que entrañan.