CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Julio de 2018

07/07/2018 -

CANAL 7

10.30 MUNDIAL RUSIA 2018

13.00 TÓMBOLA MATUTINA

13.15 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 PORTAL UNSE

17.30 NICK JR.

18.00 KALL’S MASHUP

18.45 CINE. CHIQUITO PERO PELIGROSO

20.15 CINE. MATILDA

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE TRANSMISION

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 LA NOCHE DE LA FILOSOSÍA EN EL CCK

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURA TV

16.30 MORENA TV

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 MÚSICA INTERIOR

21.30 RECORDANDO





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

02.16 RESIDENT EVIL - DEGENERACIÓN

04.07 CUPIDO MOTORIZADO RUMBO A RÍO

05.57 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.20 LAS PALABRAS QUE CONSTRUYERON

A ESTADOS UNIDOS

07.19 TODA NAVIDAD TIENE UNA HISTORIA

08.59 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO

PERDIDO

10.45 LAS AVENTURAS DE CHRIS FABLE

12.55 EL PLANETA DEL TESORO

14.42 HOP. REBELDE SIN PASCUA

16.30 ANIMALES AL ATAQUE

18.15 PISANDO FIRME

20.12 HOP. REBELDE SIN PASCUA

22.00 FURIA DE TITANES

23.53 ASESINO NINJA

TNT

03.49 ENTREGA EXPLOSIVA

07.21 TARZÁN. LA EVOLUCIÓN DE LA LEYENDA

09.01 EN EL BOSQUE

11.17 LOS INCREÍBLES

13.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

15.44 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

17.24 TOMORROWLAND

19.59 TOY STORY 3

22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO

00.07 RESCATE DEL METRO 123

TCM

00.18 LA COSA MÁS DULCE

01.56 CLOSER. LLEVADOS POR EL DESEO

03.43 TODO SUCEDE EN ELIZABETHTOWN

05.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.15 LA NIÑERA

08.40 LA NIÑERA

09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.55 CASADOS CON HIJOS

10.20 CASADOS CON HIJOS

10.45 LA NIÑERA

11.10 LA NIÑERA

11.35 SUPERMAN 2. DONNER CUT

14.10 SHANGHAI KID

16.10 MÁXIMO RIESGO

17.58 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

20.19 UN PAPÁ GENIAL

22.00 LA COSA MÁS DULCE

23.41 CLOSER. LLEVADOS POR EL DESEO

SPACE

06:26 EL SANTO

08:34 EL HOMBRE SIN SOMBRA

10:49 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

12:54 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 - 15 MIN

14:37 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE

17:29 300

19:42 THOR: UN MUNDO OSCURO

22:00 LUCY

23:46 ESCUELA DE ZOMBIES





A DÓNDE IR

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* HOY, A LAS 16, SHOW EN VIVO

DE “LA PATRULLA AL RESCATE”,

UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON

TODOS LOS PERSONAJES DE “LA

GRANJA” Y SUS CANCIONES.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A LAS 23, ACTUARÁ

“QUINTA COPLA”.

+ MAÑANA, A LAS 23, ACTUARÁN

“LAS SALTIAGUEÑAS” Y “MIEL DE

PALO”.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

* ESTE DOMINGO, A LAS 16, FESTIVAL

DE TRAP. ESTARÁN TODOS

JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,

“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN

KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22,

VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO

MÁS DE LA INDEPENDENCIA

ARGENTINA, CON LA

PARTICIPACIÓN DE PABLO AZNÁ-

REZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO

SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO

GRANDE”.





CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

07/07- 08/07 21:55 (Cast) 00:30

(Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

07/07- 08/07 22:20 (Subt) 00:45

(Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

08/07 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

06/07 17:40 (Cast)

08/07- 09/07 15:00 (Cast) 17:40

(Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:20 (Cast) 20:00 (Cast)

TE ATRAPÉ (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

20:30 (Cast) 22:40 (Cast) 00:40

(Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

17:40 (Cast) 19:30 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

RELOCA APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 23:00

ANT-MAN Y LA AVISPA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:00 - (solo sábado,

domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 17:40-

CASTELLANO 3D 20:20-

12 HORAS PARA SOBREVIVIR APTA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 -

20:30

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - (solo sábado,

domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 20:00-

CASTELLANO 3D 22:40