07/07/2018 -

Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: “¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?”. J e s ú s l e s r e s p o n d i ó : “¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mi e n t ra s e l e sposo e s t á con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tamp o c o s e p o n e v i - no nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. ¡No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan!”.

Comentario

“Vendrán días en que el Esposo les será quitado; entonces ayunarán”. Pu e s t o q u e e l E s p o - so nos ha sido quitado, ha l legado para nosot ros el tiempo de la tristeza y del llanto. Este Esposo “es el más be l lo de los h i jos de los hombres; en sus labios se ha de r ramado l a g ra c i a ” ( s a l 4 4,3 ) y, s i n emb a r - go, en manos de sus verdugos ha perdido todo esplendor, toda belleza, y ha sido arrancado de la tierra de los vivos (Is 53, 2.8). Ahora bien, nuestro lamento es justo si ardemos en deseo de verle. Dichosos los que, antes de su Pasión, han podido gozar de su presencia, preguntarle lo que querían y escucharlo como era debido... En cuanto a nosotros, ahora vemos cumplido lo que dijo: “Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis” (Lc 17,22)... ¿Quién no di rá con el re y p ro fe t a : “ L a s l á g r i - mas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten: ¿Dónde está tu Dios?” (Sal 41,4). Sin duda que creemos en él, sentado ya a la derecha del Padre, pero mient r a s s e g u imo s e n e s t e cuerpo, viajamos lejos de él (2C 5,6), y no podemos mostrarlo a los que dudan de su existencia, e incluso a los que lo niegan dic i e ndo: “ ¿Dónde e s t á t u Dios?”... “Dentro de poco tiempo, decía el Señor a sus discípulos, y ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver” (Jn 16,19). A h o r a e s t amo s e n l a hora de la cual él ha dicho: “ Vosot ros e s t a r é i s t r i s - tes, pero el mundo se alegrará...” Pero, añade, “os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón, y nadie podrá quitaros este gozo” (v.20). La esperanza que, con ello, nos da aquel que es fiel en sus promesas, no nos deja, ya desde ahora, sin un cier to gozo -hasta que llegue el gozo sobreabu nda n t e de l dí a e n qu e seremos semejantes a él porque le veremos tal cual e s ( 1 J n 3,2 ) . . . “Un a mu - jer cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque su hora ha llegado. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre” (Jn16,21)... Este gozo nadie nos lo podrá quitar, y nos ve remos colmados de é l cuando pasemos de la actual concepción de la fe a la luz eterna. Ayunemos, pues, ahora, y oremos, porque todavía estamos en el día del alumbramiento.