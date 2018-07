FÚNEBRES | 7 de Julio de 2018

07/07/2018 -

Fallecimientos

- Marcos Américo Santillán (Loreto)

- Dardo Omar Rivero

- Silvia Margarita Paz de Gómez

- Sergio Luis Campos (Frías)

- Bonifacio Artaza

- Carlos Alberto Ledesma

- Blanca Azucena Coronel

ARTAZA, BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su esposa Adelina Gramajo, sus hijos María Blanca, Mónica, Ramón, h. pol. nietos, bisnietos y demas fliares, participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. Casa de duelo. S.V. P.L.Gallo 330. Serv. Iosep. HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Toti, Norma y Tiki acompañan con dolor a su esposa Elisa, sus hijos Peli y Chili, rogando cristiana resignación

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. La honorable comisión directiva, socios y empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de don José Ernesto Chara, quien fuera socio y amigo incondicional de nuestra institucion, acompañamos a su familia en este dificil momento y elevamos una oración para su eterno descanso.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Luis R. Marhe, Luisa Santillán y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Chicho y acompañan a su esposa, hijas y demás familiares en estos momentos de dolor. Se elevan plegarias en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Maximio Ruiz Paz, Maria Cristina Lescano y familia, participan su fallecimiento y acompañan a Pocha en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan su fallecimiento y acompañan a su familia cariñosamente.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Maria Mercedes Paz, sus hijos Juan Manuel y Eduardo, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chicho y acompañan a Pocha, a sus hijas María y María José. Ruegan por la cristiana resignación de su familia.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Nené Touriño de Cuadros (a), abraza con cariño a su amiga Pocha, a María y María José, ante la partida de Chicho a la Casa del Padre. Que descanse en paz.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Ana María Gerez de Antognoli, sus hijas Gabriela, Carolina y Marcela participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su esposa e hijas en estos momentos.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. " Me invoco y yo le respondí, estuve con El en la angustia, lo liberé y le mostré Mi salvacion". Salmo 91. Pocha que el amor misericordioso del Señor te de fortaleza y paz. Te acompañan junto a tus hijas María y María Jose. Mary Gómez Juncal y su madre Celsa Juncal.

CORONEL, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus hijos Esteban, Rubén, Negra, Turca y Cintia; sus nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Maco a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Rosa Archetti de Quainelle e hijo participan con dolor su fallecimiento.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Perla Buenvecino, Luis Gongiu y flias. lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra. Nélida y con el cariño de siempre acompañan a sus hijos Rosita, Mario, Yuli, a su hemana Blanca y a sus nietos. Ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Catalina Peña participa su fallecimiento y acompaña a Rosi, Mario y Yuli y sus respectivas familias. Ruego oraciones en su memoria

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Ana Beatriz Gatti y flia, participan acongojados su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos Rosita y Marito, entrañables amigos de siempre en este dificil momento. Elevemos plegarias por el eterno descanso de su alma.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Julio Salvatierra y Margarita Stafflolani, despiden a tia Nelida y acompañan a sus familiares en estos momentos.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Carlos Alberto Cáceres Rojas y sus hijos Carlos, Ma. Josefina, Eugenio, Francisco y Ma. Elvira participan su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos en este difícil momento.

GARCÍA, GLADIS MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Descansa en paz junto a tu ángel guardián. Dante Sgoifo, su esposa Graciela Zurita, nuestros hijos: Cecilia y Germán, Maru y Alejandro; Virginia y nuestro nieto Jerónimo, acompañan a Héctor y sus hijos y nietos; rogando por el eterno descanso de Gladis en el verde prado donde no hay llanto ni dolor.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Dr. Luis Ribas Méndez y su esposa Sra. Magdalena Daud, Ing. Antonio E. Goitia y su esposa Sra. Marta Galizzi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Franklin Luna, Edith Maldonado, sus hijas María Benedicta y María Guillerma Luna Maldonado con sus respectivas flias, despiden al amigo Juan Carlos, Saludan con inmenso cariño a su esposa Anita, a sus hijos Carlos y Pablo y flia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. CPN. Juan Manuel Beltramino, su señora esposa CPN. María Inés López Moreno participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Horacio Silvio Alfano, su esposa Nilda R. Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano, acompañamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Juan Carlos, pronta resignación a su esposa e hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Amilcar Buenvecino y flia, acompañan a su esposa e hijos con todo cariño en este doloroso momento. Que el Señor bendiga su descanso.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Aldo Llugdar, Ana María Reston, Ricardo Llugdar participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Alfredo Vittar, Adriana Llugdar y flia, participan de su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. María M. Vittar de Anelli, sus hijos Daniel Cáceres y familia, Claudia Cáceres de Corti y familia, Antonio Vittar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su hijo, Carlos Humberto Ledesma, h. pol. Graciela Maldonado, nietos Carlos, Cristian, Débora y Lorena; bisnietos Lionel, Milagros, Jeremías y Carlitos, sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio de Los Flores, cob, IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus hijos: Silvia, Jorge y Mónica Gómez Paz, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus hijos Silvia Gomez Paz y Edmundo Lescano, sus nietos Milena Lescano, María Silvia Lescano y Carlos Weyenbergh; María Laura Lescano y Julio Mansilla Lami; bisnietos: Agustina, Augusto, Victoria, Carlos e Ines participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de La Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su hija Mónica Gómez Paz, sus nietos Paz, Agustina, Juan Manuel y Josefina Pereyra, sus nietos políticos Guillaume, Marcelo, Macarena y Diego, sus bisnietos Catalina y Salvador Brusa, Carlota y Félix Collinete y Santos Pereyra la despiden con amor.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su hija Mónica Gómez Paz y Guillermo Raiden Lascano la despiden con amor.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su hermana Nelly Mercedes Paz Gomez junto a sus sobrinos Claudia Frers Paz, Patricia Frers Paz , Flavio Martins y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su nieta Milena Lescano participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus nietos Carlos Weyenbergh y María Silvia Lescano, sus bisnietos Agustina María, Carlos e Inés Weyenbergh participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus nietos Julio Mansilla Lami y María Laura Lescano, sus bisnietos Augusto y María Victoria Mansilla Lami participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus sobrinos Luis Fonzo y Nora Fourcade Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su sobrino Sergio Gómez Molina, su Sra. Liliana Domínguez y sus hijos Constanza e Ignacio, Sergio, Maria del Huerto, Lucas y Nicolas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira y nietos, part. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lic. José Antonio Fernández, su esposa Dra. Valeria Lescano y su hija Miranda acompañan a su hijo Jorge, a sus nietos y familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Juan Manuel Bonacina y familia, Marta de Slapak y familia, participan con el fallecimiento de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Gustavo Basbús y Maria José Giovanniello, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Raúl Basbús y Kala Cavagnis, participan con dolor su fallecimiento y acompañana a la familia en ese dificil momento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. José María López Bustos y su hija María José, participan el fallecimiento de la madre del Dr. José Gómez Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Querida amiga de siempre!! Lidia y Mequi Llugdar participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Maria del Rosario Moré de Alende y sus hijos Maria Carolina, Maria Laura, María Alejandra y Juan Alberto Alende Moré y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus amigas y ex compañeras de la Escuela Normal de Profesores Manuel Belgrano: Adriana Cerro de Herrera, Marta Azar de Jerez, Tiky Ábalos Gorostiaga, Rosi Muñoz, María Nelva Atía de Ahuad y Tota Archetti de Quainelle participan con pesar su falecimietno. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. El personal de porteria del Jockey Club Sgo. del Estero participa el fallecimiento de la mamá del Dr. Jorge Gómez Paz y acompaña con profundo dolor en estos triste momento a toda su familia. Se elevan plegarias en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. La cantina del Jockey Club Sgo. del Estero y todo su personal participa el fallecimiento de la madre del tesorero Jorge Gómez Paz y acompañan con profundo dolor a toda su familia en estos tristes momentos. Se elevan plegarias en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. La H.C. del Jockey Club Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del tesorero Dr. Jorge Gómez Paz y acompañan a todos sus familiares en tan triste momento. Se elevan plegarias en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. El Ing. Fernando A. Filippa presidente del Jockey Club de Sgo. del Estero participa junto a su familia el fallecimiento de la mamá del tesorero Dr. Jorge Gómez Paz y lo acompañan con profundo dolor en estos tristes momentos y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del amigo Jorge y acompañan a todos sus familiares en estos tristes momentos. Se elevan plegarias en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Maximio Ruiz Paz y Maria Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Alvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Luis, Claudia, Catalina y Nicolás participan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Ricardo Perea Astrada, Marta Villegas de Perea Astrada y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Yeyé y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Roberto Enrique Pinto, Maria Elena Villegas de Pinto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Marcelo Gustavo Locascio y Ana Maria Villegas de Locascio, sus hijos Marcelo y Anita Thomas y Gustavo Locascio, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. María S. de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, Maria Angélica y Hugo Roger Lines y sus respectivas flias. acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Silvia Elena Lines y Víctor Martínez, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo y flia. participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de nuestro dilecto y querido amigo Jorge, haciéndolo extensivo a toda su flia. rogamos al Señor por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación por la irreparable pérdida.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Jimena Maria e Ignacio Agustin Lines, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas flias. participan de su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Mariela Baumann, Georgina Blanco y Julio Lucero, compañeros del BSE de María Silvia Lescano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida abuela Yeyé. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y sus hijos Mariana y Pablo, Carolina y Lucas, Alejandro y Natalia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Antenor Alvarez e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Mónica Martilotti, María Waldina Agüero, Dorita Martilotti, Clarita Martilotti y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Alfredo José Bonacina, Ricardo Bonacina y flia., Nicolás Bonacina y flia., y Carlos Bonacina y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Remo Eduardo Terzano y flia., participan su fallecimiento, Acompañando en el dolor a sus familiares, especialmente al querido amigo Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Alberto Matach, su esposa María Mercedes Olmedo, sus hijos Gustavo, Ernesto, Ma. Fernanda y Sebastián con sus respectivas flias. participan el fallecimiento de la querida Yeyé, y acompañan a toda su flia. en estos tristes momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury junto a sus hijos María José, Marta y Fernando con sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Yeyé y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Dr. Néstor H. Noriega, María Cecilia Meossi, sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus respectivas familias acompañan a Silvia, Mónica y Jorge con mucho cariño en este momento de gran dolor.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Beatriz Meossi de Cáceres, sus hijos Carlos, Augusto, Luis, María y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su familia.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Nicolás Tejeda, participa con dolor el fallecimiento de la sra. madre de su amigo Jorge y la acompaña junto a los suyos en este especial momento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Néstor Cioccolani, Mariana Berdaguer y sus hijas Guadalupe, Florencia y Valentina acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Jorge Luis Feijóo, Graciela Alberdi e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de dolor.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola e hijos y nietos despiden a Yeyé y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari, sus hijos Pablo y Paola, Martín y Mari, Nicolás, Fernando y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. José Andrés Rivas, Susana Ribas Meneclier, sus hijas Mariana y Pay participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias despiden a la tan querida Yeyé y acompañan a sus hijos en tan tristes momentos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Amigo Jorge comparto con todos sus familiares estos momentos de profundo dolor que están viviendo por la irreparable pérdida de tu señora madre. Hago mío vuestro dolor. Para Uds. cristiana resignación y para ella que descanse en paz. Chinina Ruiz y familia.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Ing. José Félix Alfano y familia participa con profundo sentimiento el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. vicepresidente del Club Central Córdoba, Dr. Jorge Gómez Paz. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Andres Pereyra, sus hijos Ignacio y Soledad, Luciana y Martín, su nieta Ernestina participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Jorge. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Estrella Pereyra y Chacha de Pereyra, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Jorge. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. José Luis Villar, su esposa Marcela, sus hijos Agustin, Santiago y Luciano Villar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Fallelció el 6/718|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano, sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Gómez Terzano acompañan a la familia con pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín Arce y Eugenia Zain Boix; Valentín Arce y Carla Tato, Agustín Arce y Soledad Keil; Martín Arce y María Ledesma Alegre; sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Guillermo Raiden Lascano, sus hijos y nietos acompañan a querida Mónica y familiares en estos tristes momentos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Directorio y personal Pisa SRL. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Jorge Alberto Gómez Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Directorio y personal de Instituto de Cardiología SRL. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Jorge Alberto Gómez Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Carlos Bernardo Weyenbergh, María Paula y Federico Weyenbergh participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Los compañeros de la Promoción 68 de la Esc. Nac. de Comercio Antenor Ferreyra de su hijo Jorge, participan su fallecimiento, acompañan con dolor a su familia y ruega por su descanso eterno.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Justo Molina Areal, María Rosa Pernigotti, sus hijos María Rosa y Nicolás, María José y Mario; Justo y Carolina; Juan y Noelia; María Julia y Sebastián y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Dr. Bernardo Villegas y Claudia Azar participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Participan su fallecimiento Héctor Molina y Sylvia Petros, abrazando en su dolor a Silvia, Jorge y Mónica.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Participa su fallecimiento Carlos Areal, María Rosa y María Elena Hazam, acompañando a Silvia y flia por la pérdida de su mamá.

RIVERO, DARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Su esposa: Antonia Pereyra, sus hijas: Lorena, Verónica y Roxana Rivero, hijos pol: Mariano Acosta y Fernando Ledesma y nietas: Luna, Zahira, Bianca y Brisa part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Hamburgo Cia. de Seguros S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIVERO, DARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. "Salva, oh, Señor, mi vida! el Señor es muy justo y compasivo, nuestro Dios está lleno de ternura, estaba yo sin fuerza y me salvó. Alma mía, retoma a tu descanso, pues el Señor se porta bien contigo. Ha librado mi vida de la muerte, de lágrimas mis ojos, y mis pies de andar dando tropezones. Caminaré en presencia del Señor en la tierra que habitan los vivientes. Que Dios te lleve a la Gloria". Alcira y Daniel Ledesma, sus hijos Hugo, Fernando y Guadalupe y sus nietos Valentín y Brisa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, DARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Sus amigos Walter Gómez, Graciela Barraza e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, NALDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció 6/7/18|. Su esposa Silvia Maldonado, hijos Diego y Ricardo, hija política Andrea Soplan, nietos Cristian y Rosario, su hermana Oliva, Ramón, Gladis, Ángel, Cristina, su madre Irma Álvarez. Cement. Rosario, Los Flores, 9 hs. c/d Av. Rivadavia 323 - EMPRESA SANTIAGO.

BARRIENTOS, NARCISO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/6/18|. Su hermano Luis "Kuky" Barrientos y flia. invitan a la misa por cumplirse nueve días de su partida, a realizarse en iglesia Catedral Basílica hoy a las 20,30 hs. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CORONEL, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/07|. Su presencia y sus enseñanza de vida nos ilumina para siempre. Al cumplir 11 años de su fallecimiento. Sus has Tota, Kuina y Bite, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa a realizarse el domingo 9 hs. en la Capilla de Luján del Bº Rivadavia. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, HUGO ROBERTO (Peti) Oficial Inspector (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/89|. Padre querido, recordarte en esta fecha hace que nuestro corazón tiemble y se nos cierre la garganta, pero ¿Quien dice que te fuiste? Solo te adelantaste en el camino en el que algun dia nos reencontraremos para volver a vivir lo que hoy son recuerdos especiales. Descansa en paz. Tu esposa Tota, sus hijos Ely, Susy, Claudia, David, Ale y Marcos, hijos e hija politicos, nietos, bisnietos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará en la Capilla de Luján (Bº Rivadavia) 9 hs. Elevan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ DE MATACH, EUGENIA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/16|. Sus hijas Helena y Tere, sus nietos María Eugenia y Alejandro, sus bisnietos Santino y Manuel, harán oficiar una misa en su memoria el domingo 8 del corrientes a las 20,30 en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para orar por el descanso de su alma.

PAIA DE TEJERA, ANA PRISCA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/98|. Sus nietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 9.30 hs en Catedral Basílica al cumplirse veinte años de su partida al Reino Celestial.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Querida mamá, hace ya un año que me dejaste. Todos mis esfuerzos para retenerte a mi lado y tus ganas de seguir viviendo no pudieron impedir el destino inexorable de la vida. Vivirás por siempre en mi recuerdo. Tus palabras y sobre todo tus obras serán siempre mi guía e inspiración. Que descanses en paz. Tu hija Blanca invita a la misa que en tu recuerdo se celebrará el día 7 de julio a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada Concepción.





SAYAGO, JOSÉ FERNANDO Sgto. 1ro. (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Hoy al cumplirse 9 meses de tu partida, recordamos con mucho dolor, solo nos consuela saber que donde estas no hay dolor, ni llanto solamente alegria y paz. Su esposa Estela Avila, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus hijos politicos, invitan al responso que se oficará hoy a las 10 en el panteon familiar del cementerio La Piedad.





MORERO DE NAJARRO, OLGA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sus hijos Adriana, Marta, Raul y Cecilia y sus respectivas familias, agradecen a familiares, amigos, compañeros, médicos, enfemeras y cuidadoras por el apoyo y la compañia brindada durante los años de su enfermedad e invitan a la misa a realizarse en la parroquia Cristo Rey (La Banda) a las 20 hs. el día sábado 7 de Julio, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

QUIROGA, NÉLIDA BEATRÍZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/16|. No llores, si me amas...si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo...Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Su esposo Segundo Gerez, sus hijos Diego, Soledad, Silvio, Laura y Gisela Gerez y sus nietos e hijos politico, invitan al responso que se oficiará el domingo 8 a las 9.30 hs en el panteon familia del cementerio La Misericordia y la misa a las 20 hs. en la iglesia Nuestra Señora de La Salette, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento.





CAMPOS, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Sus hermanos Gustavo, Susana y Silveira Campos, sus hermano político Jorge Astrada y sus sobrinos Carolina, Pablo y Micaela, sus sobrinos nietos Francesca, Nahuel, Santiago y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CAMPOS, SERGIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Su hermana política Alicia Suárez, sus sobrinos, Analía, Rubén, Juan Pablo, Natalia y Carolina Campos, y sus sobrinos nietos Juan Martín, Martina, Tomás y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN, MARCOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus hijos Chicho, Mochi y Pucho, h pol Romina y Vero, su nieto Amadeo, sus hermanos Cancio y Luisa, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey de Loreto, cob Caruso C.I.A Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SANTILLÁN, MARCOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Dr. Carlos Marcelo Hoyos, su esposa Roxana Kurán, sus hijos Pablo, Marcelo y Martín Hoyos Kurán participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compadre. Ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignación a Chicho, Mochi y Puchito y demás familiares.

SANTILLÁN, MARCOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Griselda Díaz y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, MARCOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo Hoyos y flia. participan su fallecimiento. Ruegan al Señor le conceda un lugar de descanso de luz y de paz y a sus queridos hijos cristiana resignación.

SANTILLÁN, MARCOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Jota Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus queridos hermanos del corazón, Chicho, Vero, Mochy y Pucho, y su adorado sobrino Amadeo. Rogamos por el eterno descanso de su alma.