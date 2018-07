Algunas nociones acerca de la educación sexual en la infancia

07/07/2018 -

Este artículo encuentra su fundamento en una consulta frecuente de padres en el hospital. Se trata de niños y niñas que han tenido encuentros desafortunados con la esfera de lo sexual y de padres que no saben qué hacer al respecto.

La sexualidad y lo reproductivo es un área de lo humano cuyo tratamiento es particularmente sensible, y es justamente por esto que en las últimas décadas viene siendo objeto de políticas estatales, porque hay números que hablan por sí mismos y que nos muestran de lo importante que es la información para la acción responsable (pensemos en embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual, solo por nombrar los dos ejemplos más citados). Esta información no es algo que comience en la adultez, sino en la temprana infancia.

En el año 2006 se sancionó la ley nacional 26.150 y en especial a partir de 2008 se llevó adelante el Programa de Educación Sexual Integral cuyos objetivos principales son los de incorporar la educación sexual dentro de las diferentes propuestas educativas, asegurar la transmisión de conocimientos precisos y confiables, promover actitudes responsables ante la sexualidad y prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular.

El saber acerca de la sexualidad se da en cada caso de forma vincular. Es decir, que es a partir del encuentro con un otro que la esfera de la sexualidad se hace presente en nuestras vidas. Las formas y los momentos en que este encuentro puede darse son variables. Desde juegos inapropiados en la infancia hasta los primeros acercamientos usuales en la juventud.

Marco que el saber sobre la sexualidad nace del encuentro con un otro como una advertencia para padres o adultos a cargo. Si un niño tiene conocimientos inadecuados a su edad, es porque sabe, y ese saber, repito, ha sido adquirido con la experiencia. No es posible que un niño aprenda de un video, de una revista o de unas tarjetas. En caso de toparse con un material inadecuado a su edad no verá lo mismo que un adulto ve porque ese niño en cuestión no tiene los recursos para reconocer lo que un adulto. En la práctica clínica nos encontramos con muchos casos de niños con conocimientos inadecuados para su edad cuyo aprendizaje no fue producto de las más felices circunstancias, sino como producto de un abuso de parte de un otro portador de mayor carga de saber lo que configura una relación claramente asimétrica.

Al respecto de la cuestión del abuso sexual infantil se hace necesaria una aclaración. En primer lugar lo característico de éste es lo asimétrico del vínculo, pero no es la misma asimetría la que existe entre un niño de nueve años y otro de cuatro, que la que existe entre un joven de veintitantos y una niña de nueve años. En el primer ejemplo, todavía podríamos hablar, de acuerdo también a las particularidades del caso, de un juego inadecuado entre dos niños. Si bien hay un patrón de asimetría no es tan grave como el caso de un niño que es víctima del abuso de saber/poder de un joven/ adulto.

En este último caso se trata de un delito muy grave y que como tal merece su sanción. Remarco la cuestión de la sanción no por ánimos de normativista, sino por conocer de casos en que se prefiere mantener un velo de silencio para no “estigmatizar” a las víctimas, reforzando de esta forma el pacto de silencio con el abusador. Dos anotaciones al respecto de esto último. Primero: que no debiera ser avergonzante ser víctima sino ser victimario. Y segundo: que con el silencio no se hace más que perjudicar a otras personas, además de las del entorno inmediato. Porque muchas veces sucede que el abusador en cuestión está en una posición social que le permite tener contacto con otros niños.

Un amigo me recomendó no escribir este artículo para no sembrar “paranoia”, la misma que él notaba en algunas personas que no dejaban a nadie a cargo de sus hijos. De inmediato le contesté que por algo esos padres tomaban recaudos y acto seguido le recomendé no dejar a sus hijos bajo la supervisión de otras personas. Su mirada de entonces me convenció de la necesidad de estas palabras. Es difícil de aceptar pero es así. Un abusador puede ser un hermano, un tío, alguien cercano a la familia. La inmensa mayoría de los casos suceden en el entorno inmediato. Y la herramienta para prevenir estas situaciones es la información, la que inicia, como anticipaba en el comienzo del texto, en la infancia.

En primer lugar es importante que nuestros niños adquieran conocimientos sobre su cuerpo y su cuidado apropiado y que puedan distinguir sus genitales por el nombre correspondiente. Es muy habitual que en el ámbito hogareño se usen neologismos simpáticos como “pitito”, “pinchila”, o “puchula”, lo que nos pone de frente a la dificultad de las generaciones anteriores para nombrar a los genitales.

También será importante explicarles a nuestros niños acerca de la intimidad y la privacidad de forma tal que puedan formar recursos de autoprotección. Sus genitales son sus partes íntimas y por ello no pueden exhibirlas a los demás. Aquí es fundamental explicitarles que nadie que no sea él mismo puede tocar esas partes de su cuerpo. Hoy en día en los jardines de infantes se ven contenidos de este tipo pero es fundamental que la enseñanza comience en la casa y con la mayor naturalidad posible. Otra noción que es importante que puedan distinguir nuestros niños es la de los buenos y los malos secretos. La diferencia entre no decirle al cumpleañero que se le está organizando una fiesta y ocultarle información a los padres sobre una situación que incomodó al niño.

Respecto de las ocasiones en que se hayan dado juegos inadecuados entre niños será necesaria una sanción. Para lo que quiero decir con “sanción” me permito una pequeña digresión hacia una anécdota que cuenta Freud de una madre de su paciente quien después de darle un golpe al niño recibe la pregunta de éste acerca del carácter del golpe, no entendía si acaso había sido una caricia o un castigo. Cuando la madre le contesta que fue un castigo el niño rompe en llanto. Traigo a colación esta viñeta para ejemplificar el concepto de sanción, es decir, de proveerle al niño incitador del juego inadecuado una consecuencia indeseada de modo tal que pueda asociar ese castigo a lo sucedido. Esta asociación es imprescindible. Las palabras explicativas no alcanzan. También será necesario explicarle que el vínculo con otra persona no debe ser asimétrico, que esa configuración del vínculo constituye un delito.