Se presentó la fórmula Mirolo-Nediani en un cine teatro Renzi colmado en su capacidad

Fotos MENSAJE. "Llevar soluciones a la gente seguirá siendo nuestro norte".

07/07/2018 -

Ante una sala del Cine Teatro Renzi colmada, el Frente Renovador proclamó a Pablo Mirolo y Roger Nediani como candidatos a intendente y vice de la ciudad de La Banda, acompañados por el abogado Diego Ramiro Jiménez como postulante para la Defensoría del Pueblo.

En su discurso, Mirolo hizo un repaso por la lista de logros conseguidos durante estos primeros cuatro años de gestión municipal. A la vez, ratificó su decisión de seguir al frente de "un proyecto de gobierno que ha traído la transformación y el desarrollo que se le había negado a los bandeños durante más de 20 años, por culpa de las ambiciones personales de quienes estuvieron antes".

"La política está para hacer el bien a los vecinos. No está para obtener beneficios personales o para perpetuarse en el poder. Está para llevar soluciones a los problemas de la gente. Ese fue siempre nuestro norte y lo seguirá siendo", expresó el jefe comunal.

Con esa premisa dijo: "Hemos soñado con una ciudad distinta, pensando en dar respuestas a los vecinos que durante muchos años vivieron olvidados, que apenas se animaban con soñar con una ciudad limpia, ordenada, con infraestructura, pero esos sueños se habían perdido. Sin embargo, hemos demostrado que todo eso puede hacerse realidad, y nosotros lo hicimos juntos, con mucho trabajo, compromiso y honestidad. Y después del 12 de agosto lo vamos a seguir haciendo".

Metas cumplidas

En otro párrafo de su mensaje, Mirolo destacó: "Me siento muy orgulloso por todo lo que hemos logrado juntos, a pesar de todos los obstáculos. Siempre hemos estado firmes para trabajar por La Banda porque el amor por nuestra gente es lo que nos da fuerza. Por eso les digo que vamos a seguir".

Al hacer un repaso de las distintas mejoras que se consiguieron para la ciudad a partir de su gestión en la intendencia, destacó la construcción de la primera Escuela Primaria Municipal. "Nosotros decidimos apostar a la educación con la escuela primaria, el jardín de primera infancia, único en su tipo. A nivel nacional prometieron 3000 jardines, creo que no hicieron ni uno. Nosotros hicimos el nuestro y con recursos propios", expresó.

También recordó: "Recibimos una ciudad prácticamente sin infraestructura, sin acceso a sus barrios, con pésimos servicios. Recuerden cómo estábamos hace cuatro años, con barrios históricamente olvidados; barrios que eran un desastre y donde hoy la gente camina sobre pavimento, veredas, bajo luminarias de última tecnología, tienen plazas, espacios para deportes y otros servicios".

"También saldamos una gran deuda con nuestros obreros y empleados municipales que durante años padecieron la inestabilidad laboral y otros que estuvieron en planes sociales. Nosotros logramos poner más de mil compañeros en planta permanente y otros más fueron recategorizados como se merecen. Eso nunca antes pasó en la Municipalidad de La Banda", sostuvo.

Ahondó: "La Municipalidad de La Banda ha construido escuelas, jardines de trabajo, pavimento, boleto gratuito, comedores, iluminación, seguimos generando igualdad, dando trabajo a la gente con discapacidad, impulsando emprendimientos. Tenemos tanto para decirles que no nos alcanza el tiempo. Ese es el orgullo que tenemos nosotros y que debemos sentir cada dirigente, y que cada vecino debe tener en cuenta a la hora de elegir".

"Me duele pensar en cómo estuvo postergada mi ciudad por las ambiciones personales. Sin embargo, siento mucho orgullo y me sobran fuerzas para decirle a cada vecino todo lo que vamos hacer porque tenemos proyectos, ideas y compromiso sincero con la gente", expresó ante la ovación del público presente.

Independencia

Y sentenció: "A mí no me gobiernan, ni los de antes ni los que están en Santiago. A mí me gobierna mi gente de La Banda, porque aquí está mi familia, mis hijos, mi mujer, mi gente. Eso es lo que yo quiero y me alcanza para ser feliz".

Previamente dio su mensaje Roger Nediani, quien remarcó: "Estamos seguros de que vamos a seguir gobernando para construir una ciudad mejor".