"En el 2007, los jugadores no querían a Riquelme"

07/07/2018 -

Duro e inesperado "en 2007 los jugadores de Argentina no querían a Riquelme", disparó el preparador físico Carlos Dibos, integrante fiel del cuerpo técnico del seleccionado argentino de Alfio Basile.





El "Profe" contó en el programa Animales Sueltos (América) que el famoso cantito: "Hay que saltar, hay que saltar; estamos todos, no citen más", no tenía como destinatario a Carlos Tévez, como había trascendido en los medios, sino a Román.





"¿Qué hizo el Coco? Lo convocó sin que Riquelme tuviera club y en la Copa América Román la rompió. Leo Messi hizo todos los goles gracias a Román’, recordó Dibos quien además de ser un ladero de Basile es el cuñado de Diego Simeone, el entrenador al que siempre se lo vincula con la Selección pero prefiere no dirigirla.





Sobre el poder de los jugadores dentro del seleccionado, el PF había afirmado que Javier Mascherano es el líder de esta camada que empieza a deshilacharse tras Rusia 2018. ‘Es el que entrega las planillas para asociarte al ‘club de amigos’’, sentenciaba con ironía Dibos. ‘Lo que yo dije en su momento fue por una experiencia que viví, a mí no me lo contaron. Me pasó".