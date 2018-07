Guillermo Raed: "Aún no tomamos ninguna decisión"

07/07/2018 -

El directivo santiagueño, Guillermo Raed, actual vicepresidente tercero de la Asociación del Fútbol Argentino, dialogó anoche con la cadena deportiva Fox Sports, y se refirió a la posible continuidad de Jorge Sampaoli al frente del seleccionado mayor argentino. En esta línea, confirmó que la dirigencia actual no tomó ninguna determinación respecto al futuro y nombró al pasar a Diego Simeone, como uno de los candidatos de los directivos para estar al frente de Argentina, en caso de una rescisión de contrato con el entrenador de Casilda. "Se hicieron muchos comentarios sobre la relación de los jugadores y el cuerpo técnico en Rusia. Hay que interiorizarse. El costo para rescindir el contrato de Sampaoli depende del momento en que hipotéticamente se haga. En los próximos 60 días sería prudente resolver sobre Sampaoli. Aún no tomamos una decisión sobre la continuidad del entrenador’, destacó Raed, también presidente de Mitre. "No sería correcto tomar una decisión drástica con el cuerpo técnico", agregó el dirigente. "A su vez, Raed confesó, a título personal: ‘Si se habla de nombres, Simeone es un gran técnico que demostró su calidad". Luego, el santiagueño opinó sobre los audios y supuestas peleas en la selección. "Me gustaría mantenerme al margen de los supuestos y de las filtraciones de audios. No podemos tomar decisiones sobre supuestos. Sería irresponsable de mi parte dar ahora mi opinión sobre Sampaoli", cerró Raed.