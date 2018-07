"La gente percibe que el déficit requiere dólares y que tienen que venir del exterior"

07/07/2018 -

El economista Miguel Kiguel, director ejecutivo de la consultora Econviews, se refirió a la situación del tipo de cambio en la que analizó porqué al Gobierno le resulta difícil controlar la suba del dólar.

En este sentido, indicó que "el acuerdo con el FMI debería haber sido una noticia importante, y lo fue, lo que pasa es que uno de los temas que tiene ese acuerdo es que el BCRA tiene muy limitada su capacidad para intervenir en el mercado cambiario, te dan un montón de dólares pero no los podés usar. Y si no los podés usar, es difícil". También indicó que "el Tesoro puede utilizar u$s 100 millones por día para hacer las subastas y el BCRA tiene poca capacidad de acción con su propias reservas, algo usa, pero poco. Entonces, en la medida en que el mercado, la gente en general, percibe que el déficit en la cuenta corriente es un tema, que ese déficit de la cuenta corriente requiere dólares, que esos dólares no los puede dar el BCRA sino que tiene que venir del exterior, ahí lo que se percibe es que el tipo de cambio tiene que estar alto y complica la situación", sostuvo el economista.