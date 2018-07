Fotos Con "venia" de la madre, estudiante de abogacía habría violado y embarazado a su hermana

07/07/2018 -

Siete meses después de ser denunciado en el departamento Jiménez, ayer fue detenido un estudiante de abogacía, y aspirante a árbitro de fútbol, cuya hermana adolescente le enrostró cuatro años de calvarios sexuales y un bebé que hoy tiene 8 meses. Se trata de un joven de 23 años que desde diciembre alquilaba en una pensión del Bº Sargento Cabral, conviviendo con una jovencita de 18 años, fugada del hogar. La investigación que timonea la fiscal Melissa Deroy indica que la adolescente denunciante comenzó a ser violada a los 12 años. Silencio maternal "Le avisé a mi mami, pero me retó. Me dijo que no abra la boca porque eso sería vergüenza para la familia. Nunca me creyó. Ni siquiera cuando me vio embarazada", declaró. "Seguí con eso y te corro a la m...", habría bramado la mujer, con una no tan vedada amenaza. Fue una profesional de los DD.HH. quien se comunicó con la jovencita y con mucha paciencia logró que desgranara su triste historia. La investigación indica que el joven la abusó sexualmente aprovechando la complicidad del entorno. A tanto se acrecentó la negación en la mujer, que jamás quiso denunciar al hijo. Fue la víctima quien, con hijo en brazos, arribó a la policía y luego a la Fiscalía, reclamando Justicia. Contundencia Las vejaciones quedaron expuestas con el embarazo de la joven a los 3 meses. Desde entonces, el acusado huyó de la casa y se cree que su "ocultamiento" era financiado por su padre. En este tiempo, la Fiscalía se nutrió de pruebas científicas valiosas, pero restaba la trascendente: el análisis de ADN. Con el bebé, más la detención del acusado, ahora Deroy apurará la marcha en pos de que la ciencia devele la paternidad del niño. El mismo se concretará en las próximas semanas: habría un entrecruzamiento de identidad genética que establecerá si el estudiante de abogacía es el padre de la criatura.