Prisión preventiva para un sumampeño por violar a su hijastra y amenazarla con desterrarla de la casa

07/07/2018 -

El juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, dictó la prisión preventiva para un vecino de la ciudad de Sumampa, Quebrachos, acusado de someter sexualmente a su hijastra, entre los 9 y 12 años, en ausencia de su madre y amenazarla. El escándalo alteró la paz de las dos familias en junio, después que el sujeto propinara una paliza a la menor. Ante la policía, la damnificada relató que la violencia se potenciaba porque ella no se dejaba abusar por el padrastro. Más detallista, ahondó que mientras su madre permanecía ausente, el sujeto la encerraba en la habitación y sometía sexualmente. ‘Yo le conté a mi mami, pero ella no me creía’, subrayó en la policía. Jamás la mujer advirtió que en su casa regía una vida paralela y que su hombre cambiaba la alcoba matrimonial para mudarse a la de su hija. Exposición y fuga Rápido, la fiscal Andrea Juárez frenó las tropelías sexuales del personaje, quien optó por el éxodo inmediato. Mientras los médicos confirmaron las vejaciones ‘de antigua data’, éste preparó los bolsos y desapareció del mapa. Durante una semana, la policía lo buscó por toda Sumampa, hasta que finalmente dio con el prófugo: lo halló recluido en la casa de sus suegros. Ayer, la Fiscalía recibió un espaldarazo para seguir ‘engordando’ el proceso con nuevas pruebas: el magistrado dio luz verde al requerimiento y dictó la preventiva del personaje. Le atribuyó el delito ‘abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador’. Asimismo, se supo que el acusado amenazaba con echarla de la casa.