La Escuela de Comercio anunció que homenajeará a ex docentes de la casa

07/07/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La Escuela de Comercio "Ramón Gómez Cornet" de Las Termas, realizará el próximo miércoles 11 un acto homenaje para quienes se acogieron al beneficio de la jubilación, y también a otros ex docentes de la casa.

La Escuela de Comercio homenajeará a profesores que se acogieron recientemente al beneficio de la jubilación, y también a otros ex docentes y a la promoción de egresados de 1993.

El acto se desarrollará el día miércoles 11, a las 8.30 en el Centro Cultural San Martín, y se prevé contar con la presencia de ex docentes de la casa, y ex alumnos, aparte de los homenajeados.

La ceremonia tendrá un valor importante para quienes se acogieron recientemente al benéfico de la jubilación, ex docentes, y también para ex alumnos de la promoción 1993, dado a que en aquel entonces no habían podido tener su ceremonia en virtud a la convulsión política y social que se desencadenó en ese entonces en nuestra provincia.

Dicho encuentro representará un gran momento para toda la comunidad educativa, por lo que se invita a la comunidad para formar parte de este acontecimiento.