Agua potable para El Pinto, Loreto

07/07/2018 -

LORETO, Loreto (C) Con una fuerte inversión desde el gobierno municipal y en un trabajo conjunto con la Cooperativa de agua potable Loreto Limitada, se encuentran trabajando para llevar el agua potable de red, para los vecinos de la zona de El Pinto, la escuela primaria Nº 961, jardín de infantes anexo Nº 475, con aproximadamente 80 alumnos entre ambas instituciones, el nuevo salón comunitario también construido por el municipio loretano y la capilla Sagrado Corazón de Jesús.

La obra está constituida por una estación de almacenamiento y planta de sub bombeo con motores de 15/HP, para garantizar la presión en la red y 2.700 metros de cañería llevada desde el barrio Emergencia hasta la localidad de El Pinto, con mano obra municipal y asesoramiento técnico del Ministerio del Agua y Medio Ambiente de la provincia y la Diosse.

Al respecto, el intendente loretano Dr. José Luis Artaza, expresó: "Cuando llegamos al gobierno muchas eran las necesidades de esta localidad, recuerdo que de una reunión con los vecinos, salió que lo más importante era el camino, hicimos las gestiones necesarias y hoy es una realidad. Luego de hacer lo mismo en el barrio emergencia me pregunté por qué no podíamos llevar el agua potable a El Pinto y beneficiar a casi 120 familias. Cuando lo dije en la reunión parecía una utopía y para los vecinos era un sueño, sueño del que estamos a días que se haga realidad. Podemos tener errores, pero hemos cumplido con nuestros hermanos loretanos y eso me hace muy feliz. Felicitaciones a nuestros vecinos de Pinto y ojalá pronto podamos extendernos aún más".