El Anual levanta el telón de un fin de semana apasionante

07/07/2018 -

El Campeonato Anual de Hockey, que hace disputar la Federación Santiagueña, tendrá un fin de semana largo cargado de acción.

Se jugará una nueva fecha en las canchas del Lawn Tennis y Old Lions. Éste es el programa para hoy:

En Lawn Tennis. A las 8.30, Athenas vs. Lawn Tennis Blanco (7º); 9.30, Old Lions Azul vs. Mishqui Mayu (7º); 10.30, Casa del Docente vs. Central Córdoba (7º). 13.30, Lawn Tennis B vs. La Garra de Frías (1ºD); 15, Sehc vs. Jorge Newbery (1ºD); 16.30, Casa Docente vs. Green Sun (1ºD). 18, Unión Sur vs. Central Córdoba (I); 19, Lawn Tennis vs. Clodomira (I).

En Old Lions. A las 9, Green Sun vs. Lawn Tennis Rojo (7º); 10, Sel. Damas Sub 16 vs. rival a designar; 12, Sel. Damas Sub 14 vs. Sel. Damas Sub 14 Interior. 13.30, Lawn Tennis A vs. Hockey Termas (1ºD); a las 15, Old Lions Rojo vs. Lawn Tennis (1ºD); 16.30, Old Lions Azul vs. Mishky Mayu (1ºD); 18, SEC vs. Lugus A (I).

Mañana seguirá la acción y el lunes, aprovechando el feriado nacional, se pondrá punto final a un fin de semana a puro hockey en Santiago del Estero.