Llaman a cubrir vacantes y suplencias

07/07/2018 -

FERNANDEZ, Robles (C) La junta de Calificaciones y Clasificaciones de los Jardines de Infantes Municipales de esta ciudad, llamó a inscripción para cubrir vacantes a interinato y suplencias correspondiente el ciclo lectivo 2019. Los interesados deberán concurrir a la Direcc i ó n d e l o s j a r d i n e s s i - to en el barrio 12 de Oc - tubre desde el mar tes 10 hasta el viernes 13, de 14 a 16.30. D e b e r á n p r e s e n t a r - s e mu n i d o s d e l a d o c u - me n t a c i ó n c o r r e s p o n - diente.