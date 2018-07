Yamila Cafrune indagará sobre la muerte de su papá Jorge

07/07/2018 -

¿La muerte de tu padre se ha esclarecido totalmente o aún hay puntos oscuros?

El hombre que vivió el accidente en ese momento con mi papá, fue muy claro conmigo y me dijo: "a tu papá no lo mataron, tu papá murió en un accidente". Después hubo testimonio de gente que estuvo detenida que escuchó, según ellas, porque eran mujeres, que los militares decían que al "papi" (por Jorge Cafrune) había que matarlo. Yo estoy tratando de ver la posibilidad de desarchivar el expediente, lo cual no quiere decir reabrir la causa sino a desarchivar el expediente, y ver qué es lo que se puede hacer. Después, en virtud de lo que se vea y figure ahí, se verá si existe o no causa suficiente como para reabrir, justificaciones o fundamentaciones suficientes como para reabrir una causa. Pero yo no te podría decir más que lo que sé que es que hasta ahora fue un accidente.

En caso de que pudieras desarchivar esos expedientes, ¿qué supones que te podrías encontrar?

No sé con qué me puedo encontrar. Yo quisiera encontrarme con un informe médico lo suficientemente claro como para que me digan qué es lo que le pasó, saber bien la causa del fallecimiento del "Papi" y saber en qué circunstancias, cuál fue la declaración de la persona que lo atropelló y en virtud de eso se sacarán los datos que correspondan. Eso, cotejándolo con las nuevas cosas que han aparecido, como estos testimonios de personas que dicen haber escuchado a los militares decir "a Cafrune hay que matarlo". Entonces, una vez que se cotejen esas cosas se sabrá si la persona que dijo "hay que matarlo" tenía el poder suficiente como para mandar a matarlo. Si de todo lo que se dijo hay algún documento, si hay algún testimonio que no concuerde. Toda esa parte lo hacen los investigadores de la parte de la Justicia, que son los abogados penalistas. Así que, yo quisiera encontrarme con lo más claro posible como para poder darle un final a esta situación que todo el mundo me pregunta, no solamente fuera de mi casa sino mis propios hijos, mis sobrinos y no quisiera tener que decirles que no sé qué contestarles.

Y hacer tu propio duelo también, definitivamente, creo.

Claro, exactamente, saber qué m... pasó en realidad. Y después de eso uno sí, ya puede cerrar un círculo, ponerle un punto final a ese tema.