Paraf raseando a lo que decía tu padre en "Coplas del payador perseguido", ¿sos galopadora contra el viento como lo fue él? En algunas cosas, sí. En otras, el viento galopó a mi favor. Y en otras galopo y el viento se me pone en contra. Pero, hay que hacerle frente un poquito a los temores que uno tiene en la vida y te puedo asegurar que cuando uno se enfrenta con los temores puede salir airoso muchas veces. En el caso mío, no soy una revolucionaria o de llevarle la contra a la gente sólo por llevársela. Si hay que llevarle la contra a alguien será justificadamente. Eso sí, no tengo ningún problema de hacerlo. ¿Cuáles son esos temores que t ienes que enfrentar? El hecho de ser madre y tener que bancar la casa. El hecho de ser mujer y tener que estar, muchas veces, sola.