La "Bestia" Romero, va a Chaco For Ever

07/07/2018 -

El ex delantero de Mitre, David Romero, se convirtió ayer en flamante refuerzo de Chaco For Ever para la próxima edición del Torneo Federal A.

La "Bestia", de 31 años y oriundo de la ciudad de Frías, será uno de los centrodelanteros del plantel que dirige el ex entrenador de Central Córdoba, Luis Medero.

Con la camiseta del "Aurinegro", la "Bestia" supo convertir goles en todos los campeonatos que disputó, entre ellos, hizo cinco frente a Sarmiento de Resistencia (el clásico rival de For Ever) en la temporada del ascenso de Mitre.

Romero se suma a Mauro Scatularo y Gaspar Triverio, los otros refuerzos confirmados del plantel.