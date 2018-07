Griezmann explicó por qué no gritó el segundo gol ante los uruguayos

Fotos GOLEADOR. El delantero de Francia tuvo sensaciones encontradas.

07/07/2018 -

Antoine Griezmann, el de lantero que marcó el segundo gol de Francia con un remate desde fuera del área y con la complicidad de Muslera, vivió ayer un partido especial.





El jugador del Atlético Madrid tiene un sentimiento de amor y respeto hacia el pueblo uruguayo. Es por eso que cuando anotó la conquista, no atinó a festejar.





"En mis primeros pasos en el mundo del fútbol siempre tuve un uruguayo que me ayudó, que me enseñó lo bueno y lo malo de este deporte y de la vida. Tengo mucho respeto a Uruguay y además he jugado contra amigos", confesó Griezmann cuando fue consultado por la prensa al final del partido de esta curiosa situación.





Griezmann es un enamorado de Uruguay, bebe regularmente mate y tiene un vínculo muy especial con su compañero en el Atlético de Madrid Diego Godín, capitán de los charrúas que es, además, el padrino de su hija.





Respecto de la actuación de Godín y de Giménez, también compañero colchonero, Griezmann resaltó que "son muy fuertes" y que sabían de antemano que "son peligrosos en el juego aéreo".





El delantero galo ha sabido cuándo su equipo debía acelerar o frenar el ritmo del encuentro y esa ha sido una de las claves del partido: "Yo intento meter esa pausa o velocidad al juego e intento llevar el partido adonde nosotros queremos", señaló el jugador francés.