Tabárez evitó hablar sobre su futuro como DT

Fotos CICLO. Oscar Tabárez dirigió ayer por última vez a la selección uruguaya, ya que finalizó su contrato.

07/07/2018 -

La selección de Uruguay ya no está más en el Mundial de Rusia 2018 y ahora la atención se concentra en lo que hará el entrenador Oscar Tabárez de cara al futuro. Cuando ayer le preguntaron en conferencia de prensa al respecto, el "Maestro" contestó: A mí hoy (por ayer) se me termina el contrato y no voy a hablar del tema. Nunca me gustó hacer lobby ni nada por el estilo, iría en sentido contrario a todo lo que hemos hecho hasta ahora".





Luego acotó: "Conozco pocos casos en los que el entrenador decida quién será el próximo técnico del equipo y cuándo tiene que trabajar".





Al ser consultado por el rendimiento de su equipo, Tabárez consideró que Francia hizo las cosas mejor y es por eso que salieron victoriosos, pero sin embargo comentó que "así como se termina un sueño, van a venir otros y hay que perseguirlos y concertarlos".





Finalmente, el experimentado y querido entrenador uruguayo afirmó que no tiene nada que reprocharles a sus futbolistas: "Les dije a mis jugadores que se vayan con la frente bien alta", concluyó.