La Banda: "Chueco" Blanco fue proclamado candidato a intendente

Hoy 18:35 -

Ante un gran marco de público militante y dirigencial, se proclamó a Álvaro "Chueco" Blanco Piazza, como candidato a intendente en la ciudad de La Banda, por el espacio del Frente Cívico por Santiago.

El acto fue encabezado por el gobernador y máximo referente del Frente Cívico, Gerardo Zamora; el vicegobernador y presidente del Partido Justicialista santiagueño, José Emilio Neder y la diputada nacional Claudia de Zamora.

Blanco comparte la fórmula junto a Marta Torrez de Ulla como vice intendente y Federico Scrimini, como defensor del pueblo bandeño.

Al inicio del acto, el vicegobernador Neder remarcó el "desarrollo y progreso que ha experimentado la provincia en estos últimos años, que va a seguir en pie, por eso ahora aqui estamos para acompañar a un hombre con sensibilidad social como lo es "Chueco" Blanco", señaló.

En segudo término, el gobernador Zamora pidió a los bandeños "respaldar este proyecto político en la querida ciudad de La Banda. Hagamos una campaña con respeto y llevemos nuestras ideasa todos los rincones de la ciudad".

"Vivimos momentos difíciles a nivel nacional pero vamos a tratar de dar lo mejor para que nadie se sienta desprotegido, mirando el horizonte y generando cosas para el futuro de los bandeños y santiagueños. Soy reconocido porque sé admimistrar la provincia, no sé si eso me convierte en un estadista, pero si en apenas un político que administra con cuidado. Lo aprendí de una bandeña, que sabe lo que es la solidaridad y el trabajo de contención social", dijo, en alusión a la ex gobernadora Claudia de Zamora.

Por su parte, Blanco sostuvo: "Queremos dar todo nuestro trabajo por todos los bandeños. Tenemos un Gobierno que nos va a ayudar y va a pensar en cada uno nuestros vecinos, por eso les pido que nos acompañen para que me den la oportunidad de ser el intendente de esta ciudad y podamos cambiar la realidad en todos los barrios bandeños", concluyó el candidato.