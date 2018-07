Indican cómo la devaluación cambió los hábitos de consumo de la gente

Hoy 20:20 - Los hábitos de consumo de los santiagueños han experimentado un giro drástico en los últimos tres meses a partir de un incremento en los precios de la mayoría de los productos que demanda la vida diaria de la gente, a punto tal que de contar con una preferencia inclinada hacia determinadas marcas, ahora directamente privilegia el precio por sobre cualquier otro atributo de un artículo. En este contexto, también la forma de comprar aunque aún incipiente, comienza a evidenciar algunas modificaciones. En ese plano se inscribe la aparición de compras colectivas en las que por ejemplo los vecinos de una cuadra de un barrio hacen un fondo común para adquirir frutas y verduras o alimentos secos a valores mayoristas. “Ha habido un giro importante en lo que es la tendencia del consumidor porque teníamos un consumidor exigente de primeras marcas, de marcas de excelencia, pero hoy lamentablemente por los grandes incrementos de precio de las primeras marcas, los consumidores se vuelcan a segundas marcas o a marcas propias de los supermercados, o a las promociones que generalmente están dadas por segundas marcas o de una calidad un poco inferior a las primeras marcas”, señaló Javier Alexandro, titular de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse). Añadió además que “la tendencia al consumo también ha variado. En el barrio siglo XX o siglo XXI prefieren realizar las compras en el mercado mayorista de frutas y verduras y dividirse los gastos porque existe un cupo mínimo de compra y lo mismo sucede con los alimentos no perecederos, donde van a comprar en los mayoristas por la diferencia de precio que pueden hacer”, señaló. Por ejemplo, destacó que “compran el azúcar por bolsones de 10 kilogramos y los distribuyen entre los vecinos o bien un bolsón de 10 paquetes de arroz y hacen lo mismo”. Puntualizó que en la coyuntura actual, “el consumidor trata de reducir gastos porque los sueldos no alcanzan, los incrementos que se han dado en alimentos y servicios son generalizados, hoy hay consumidores que prescinden por ejemplo del pago del estacionamiento o garaje mensual salvo por cuestiones laborales, pero en el caso del resguardo domiciliario la mayoría lo deja afuera el auto, porque no le alcanza para pagar y están tratando de achicar gastos”. Alexandro agregó que “la verdad es que los sueldos no alcanzan, no hay paritaria que pueda alcanzar el nivel de inflación y de precios, hay una gran pérdida del poder adquisitivo en materia de ingresos. En general, lo que vemos es que la gente no realiza grandes compras ya, lo que hace es tratar de realizar compras semanales en una cuota para evitar el endeudamiento salvo casos de muy escasos recursos que financia en 6 ó 12 cuotas compras de un mes. Pero se ve un crecimiento en las compras barriales. Se consume más en compra diaria que mensual”. A su turno, desde la consultora Kantar Worldpanel, que mide a nivel nacional la situación del consumo, su director comercial Federico Filipponi indicó que “el hecho que la canasta de consumo masivo esté estable en los primeros meses del año con respecto al año anterior, no es una noticia alentadora pensando en el segundo semestre”. Explicó que “el consumo tuvo el piso en el 2017 precisamente en el primer semestre, esto quiere decir que ahora estamos al mismo nivel que en ese momento y de seguir así, veremos una caída en la segunda parte del 2018”, Para entender en detalle el impacto de la turbulencia financiera en el consumo masivo “se deberían esperar los datos de consumo de los meses de junio y julio”, dijo Filipponi y explicó que “en términos de estratos sociales podemos visualizar que los hogares de menores recursos -bajo superior y bajo inferior-, son los que más sintieron el impacto en los últimos tres meses. Las mejoras de cierre 2017 se licuaron, y volvieron al mismo nivel de consumo del piso de 2017”. “Con un ingreso que rinde menos, los hogares de bajos ingresos restringieron sus visitas a los centros de abastecimiento, dejaron de hacer compras grandes que implican mayores desembolsos en mayoristas o hipermercados, y volvieron al autoservicio del barrio, que les permite controlar mejor su gasto y desembolsar una suma menor de dinero por cada acto de compra”, finalizó Filipponi. l