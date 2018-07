RULETA RUSA, poemas futboleros con tinte santiagueño

08/07/2018 -

Pasó con sabor amargo el Mundial de Fútbol Rusia 2018 para la Argentina, pero aun así, de este lado del globo, seis jóvenes santiagueños aprovecharon para publicar poemas futboleros con aires santiagueños.

Los poetas Dyego Alba, Belén Cianferoni, Belén Navarro, Esteban Ibarra, Estefanía Páez y Gabriel Hoyos Izurieta, publicaron recientemente Ruleta Rusa, un libro digital que puede descargarse y leerse online, sin ningún tipo de costo, desde un celular o computadora.

El germen que los impulsó a reunir sus textos en esta antología fue la primera Feria del Libro de Las Termas de Río Hondo celebrada este 2018, donde ellos participaron leyendo poemas futboleros de cara al Mundial que se juega en Rusia.

“La pelota rebotará sobre algunos territorios firmes y rodará en superficies blandas, cruzará el Atlántico y volverá mansa a los pies de los poetas, quienes definirán cuál será su próxima jugada.” expresa el comienzo de Ruleta Rusa.

“Hay poesía en el ángulo del arco, en algún rincón del banco de suplentes, en el filo de la planta de los botines y en el césped verde”, señalan los autores, buscando simplemente mover ese avispero y ver qué sale de todo eso, asumiendo los riesgos que esto implica.

Este libro además habla de amor, de desencuentros, de súbitas alegrías y de profundas tristezas. Es que el fútbol también tiene todo eso.

PARTIDO (de Belén Navarro)

El partido está por comenzar, haga el favor de no callarse. Aquí tengo la reposerita blanca donde entran dos personas, y con su mantita azul, estamos.

Miré ahí como caminan en hilera, fanáticas, las estrellas que usted puso para mí, se ven increíbles en el campo, sí, me gusta, que me abrace y que me diga que me quiere. Que ponga su ojo con mi ojo y que a mí se me fragmente el tiempo en ese agujero negro, veo la danza intergaláctica de su medio rulo en remolino, entre los quarks y positrones de su -volví para quedarme-. Me gusta que usted baile con su lengua en este duelo estelar entre pasado y futuro; por eso hable más, y mucho.

Por eso ámeme más, y mucho, que entre pasado y futuro su presencia hoy es bigbang; muéstreme como no le tiemblan los dedos al apuntarme en sus proyectos y siga sonriendo mientras me muerde el hombro, yo puedo sin esfuerzo agachar la cabeza a la derecha y sentir el perfume de su frente, a la par del medio rulo, y verlo solo seguir así, concentrado en esta tarea de no hacer nada, mientras me deja disfrutar con los ojos cerrados, de esa cosa tibia que suelta su piel aunque no me esté tocando.

Relate cómo va el partido, si la constelación del fénix se lleva el balón de oro, que es lo que me interesa, y después de decirme –sí-, no me bese aunque se muera de ganas, siga apoyando sus manos sobre mis ojos, le siento mejor así el aliento de la respiración, porque créame, aunque no quiera, aunque me resista, cuando la mejor parte del sueño venga habré de despertar, y los dos volveremos a estar cada uno cuidando el desvelo de cuerpos diferentes.

TRAEME UN POEMA, MESSI (De Belén Cianferoni)

Son tiempos duros, Lio de mi corazón sabes la batalla que tengo adentro? parece el 7 a 1 de Brasil con Alemania. Me están boicoteando la felicidad, me están ganando por afano. que las facturas, que el monotributo, que la obra social te cobra mucho. que el salario viene siendo poco, que se viene el invierno y anochece más temprano, aunque lo oscurito de mi corazón viene desde hace unos años, ni empecemos con la literatura, ni un cuento decente en más de una década, poemas más que miserables, que llegan cuando tienen ganas O cuando me acuerdo que la vida es mucho más que expedientes.

Últimamente me refugio en poemas, porque tiré todos sus buzos gigantes por la ventana cuando me hizo elegir entre perder tiempo escribiendo poesías, viendo partidos, o perder el tiempo con vos. Pero yo quiero mis poemas, yo quiero mi literatura, el mundial y a vos Lio.

Quiero que me robes el corazón vos Lio, no ese pavo, Que dice que todo esto es demasiado, que mi amor por la literatura y el fútbol afecta su hombría. Porque también quiero poemas en formas de gambetas, de cañitos, de laterales por la izquierda, ya no pido centros, No hay, si sé que se lo llevaron todos a Rusia, Pero… quiero poemas con movimiento, de esos que te mandas vos Lio en la cancha, se tuvo que ir, si sé, pero se viene el mundial y como que te amo más, y si me traes un poema de color verde, de color pasto sintético, como que me alegras la vida un poquitín más.

DUPLAS (de Dyego Alba)

Oliver Giroud y Mathieu Debuchy Spinesi y Vargas Gary Neville y Paul Scholes Xabi Alonso y Steven Gerrard Civelli y Zlatan Ibrahimovic Ivan Rakitić y Daniel Carrico Caniggia y Maradona Y yo… sin labios para besar.

GUARDAMETA Y POETA (De Gabriel Hoyos Izurieta)

Fueron tantas las veces que salí ileso de una ruleta rusa que hoy le pondría el pecho a mi propio final. De espaldas al arco soy el encargado de resguardar esta red del peligro de los goles.

Es como si otro te disparase con un arma y vos tan creyente en Dios atajas los disparos con tus propias manos, las piernas temblando y el corazón en la boca.

OFFSIDE (de Estefanía Páez)

Apareciste en noviembre diciendo feliz cumpleaños cuando yo cumplía los primeros días de octubre. En diciembre me dijiste Feliz Navidad con un beso seco como las nueces y almendras.

Por Año Nuevo me deseaste, con demasiado alcohol en sangre, un viaje a Rusia o a Japón que sea feliz y que me vuelva millonaria un mes después, lloraba quebrada mientras caminaba por la Independencia con más sol del que podía soportar perseguida por la sombra de tu mala suerte. Hace una semana me llegó tu primer mensaje del año que todavía tiene el visto y desde entonces acumulo tus llamadas perdidas.

En unos días voy a estar en el Spartak vos tal vez veas el mundial por la tele y estés con el celular en la mano cuando te llegue mi respuesta diciendo que no quiero volver con vos porque te faltan varios jugadores.

AFICIONADOS (de Esteban Ibarra)

La pelota rueda sobre el césped como la cabeza degollada de un ajusticiado y mansa se detiene en un extremo de la cancha.

Nuestras piernas reaccionan ante el estímulo inflado de la redonda sin dueño y en un instante pactamos de manera implícita, que ya nadie más piense en otra cosa.

Es evidente la estampida.

Y a todas luces, ineludible.

Perros de caza aficionados con un único propósito: apoderarse de la presa para arrojarla bien lejos y que se acabe el juego.