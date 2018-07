“La corrida cambiaria no está dominada y no se puede decir que lo peor ya pasó”

08/07/2018 - “La corrida cambiaria no está dominada; ergo no se puede asegurar que es cosa del pasado y ya se terminó. A su vez, tampoco se puede decir que la economía ya ha tocado su piso y lo peor “ya pasó”. Por el contrario, no se puede descartar que vuelva a haber nuevos rounds de corrida cambiaria y presiones sobre el dólar”. La consultora Economía y Regiones elaboró un duro diagnóstico sobre la situación del tipo de cambio y lo acontecido esta semana con el dólar que tuvo tres días de cierta estabilidad en el orden de los $28. Desde la empresa dirigida por el economista Diego Giacomini, señalaron que “en la esfera monetaria y financiera, el dólar probablemente prosiga encareciéndose en términos nominales. O sea, habría que descartar ingreso de capitales y baja nominal del tipo de cambio. Paralelamente, la inflación mantendrá tendencia alcista durante los próximos meses. La inflación debería ganarle al dólar en el promedio de la segunda mitad del año, ya que la actual devaluación es récord y el tipo de cambio real es el más sobre depreciado de los últimos años erosionando la competitividad vía precio”. Agregó que “algunos sectores y agentes económicos, basados en sus intereses microeconómicos, ven con malos ojos que el tipo de cambio real (TCR) se erosione”. “Sin embargo, -señalaron- macroeconómicamente sería lo menos doloroso. ¿Por qué? Porque la única forma que el tipo de cambio real siga subiendo, y la competitividad dólar aumentando, es con más corrida cambiaria, lo cual ni siquiera es “pan para hoy y hambre para mañana”. Ya sin más rounds de corrida cambiaria los próximos trimestres tendrán variaciones desestacionalizadas negativas”. Desde la consultora apuntaron que “con menos inversión, caída del consumo, recesión, destrucción de empleo (informal y formal), aumento del desempleo (dependiendo que suceda con la PEA) y más pobreza e indigencia. Es decir, ya sin nuevos rounds de corrida cambiaria nos espera un escenario poco alentador. Por el contrario, con más corrida cambiaria este escenario desalentador, que seguro ya tendremos, será más intenso y peor. Será aún más inflación con todavía menos inversión y consumo, menos oferta y demanda agregada; en pocas palabras, más estanflación”. Asimismo, apuntó que “¿Por qué hay y puede resurgir la corrida cambiaria? Porque no se arreglan los problemas de fondo que originan la corrida cambiaria. Una corrida cambiaria son los agentes económicos huyendo del peso y refugiándose en el dólar. O sea, para parar de “verdad” la corrida cambiaria hay que corregir o eliminar las razones que hacen que el público le escape al peso y se vaya al dólar. Todo lo demás, es “parche” circunstancial; es decir actúa sobre las consecuencias y no las causas”.l