“Con ingeniería financiera y picardías de mercado se puede ganar aire, pero hasta ahí”

08/07/2018 - La consultora Macroviews, fundada por el economista Carlos Melconian y dirigida por Rodolfo Santángelo se refirió a la situación del tipo de cambio y la corrida cambiaria e indicó que todos los pasos dados por el Gobierno hasta ahora sí la puede apaciguar, pero en el corto plazo. “La cuestión de fondo de cada una de las subas turbulentas del tipo de cambio es que son el reflejo de los desbalances macro fiscales, monetarios y de precios relativos todavía no resueltos. Es decir la suma de la herencia recibida más los errores propios. “Con ingeniería financiera y “picardías de mercado” se puede ganar aire y tiempo, pero “hasta ahí”, sostuvo el último informe de Macroviews. Desde la consultora argumentan que “frente al actual estado de la macroeconomía, el Plan A del gobierno “murió” y vino el Plan B que es el Acuerdo con el FMI”. “Este último es un camino tortuoso con caída del salario real, recesión, inflación y alta conflictividad social y política que puede quedar trunco con el devenir de los acontecimientos”, señalaron. Agregaron que: “Si no logra resultados, una alternativa sería empalmar el Plan B trunco con un Plan C de mayor heterodoxia y regulaciones y en el extremo una devaluación con retenciones”. Y en el último estadio iterativo, si no alcanzan ni el B ni el C, aparecería en el horizonte lejano más controles en el mercado de cambios y más ingeniería financiera en el de bonos, en definitiva, el Plan D. “Es un recorrido de 18 meses (hasta diciembre de 2019) donde se mezclará permanentemente economía, política y derivaciones sociales y desembocará en la elección presidencial y el cambio de gobierno”, concluyeron. l