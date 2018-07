Las pesadillas que nos sueñan

08/07/2018 -

Historias que se sumergen en el ámbito onírico de los seres y las cosas para mirar cómo nos crece esa otra realidad: la quimera que nos aterroriza mientras nuestros ojos permanecen cerrados a la vida cotidiana. Así dice un fragmento del prólogo Pesadillas (Editorial Equinoxio), el nuevo libro de cuentos de la escritora santiagueña Mónica Maud, en el que plantea todo un universo paralelo a la vigilia y a la supuesta realidad.

Dos docenas de cuentos marchan junto con las sombras hacia caminos incontrolables. De tales caminos pueden salir las visiones, los miedos, los amores, los rencores, resurrecciones y muertes infalibles. La definición de “pesadilla” en este libro se confunde con las maravillas mentales que el ser humano puede crear por múltiples motivos, de entre éstos sobresale uno: la tristeza como vía de creación.

Cada cuento se inicia con un escenario que se balancea entre la fantasía y el deseo, luego empieza a desarrollarse abruptamente hasta su definición, plagada de sentimientos.

Algo se mueve en el interior del lector, ninguno puede quedar indiferente ante lo que emerge de este nuevo trabajo. “Todo lo que llamamos sueños, lo que sucede en nuestro cerebro, en nuestro espíritu mientras dormimos, está exento de normas, es anórmico, es decir, caótico, por lo tanto es, básicamente, ficción”, explica Maud.

“Podemos soñar con situaciones conocidas o con hechos que nunca han surgido en nuestra conciencia. Incluso, en nuestros sueños pueden aparecer personas que amamos y otras, que no.

No existe explicación, salvo algunos conceptos del psicoanálisis de la mano de Freud, sobre por qué soñamos. En este sentido, Freud afirma que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador, incluso los sueños tipo pesadilla.

Y que, además, lo que guardamos en el inconsciente-dolores-, frustraciones, etc.-surgen en los sueños, entonces, los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos, que no nos es posible evitar. Recordemos que el inconsciente se revela mediante el lenguaje; los sueños son lenguaje.

Sin embargo, es imposible descifrar simplemente un sueño, sino a través de un espinoso proceso: primero se descompone el relato en partes, y recién al final surge la interpretación final o global, en la cual se nos revela el sueño como una construcción”.

En cuanto a la relación que aparece en Pesadillas, entre la pesadilla y la literatura, explica haber descubierto que “tomar notas de los sueños más perturbadores, ha sido una actividad increíblemente estética y curadora. ¿Cómo una pesadilla puede ser estética? Pues, sí. Hasta lo horroroso tiene su faceta estética; además, contarla, desnudarla, intentar darle un sentido mediante palabras, te obliga a emplear estrategias narrativas diversas y bastante cargadas de la posibilidad de dobles lecturas, te exige la construcción de un universo cuya falta de normas se erija en la norma.

En los sueños, en general, como en la literatura, todo puede suceder: un muerto que habla, una voz que toma forma, una mesa que camina, una cabeza que rueda y mucho más. La literatura, como los sueños no contiene la lógica de la realidad. Y la pesadilla, en particular, además, causa angustia, miedo o cualquier otra respuesta emocional negativa porque en ella florecen los terrores escondidos en el inconsciente; éste es el punto que me interesa: lo emocional y terrorífico de la mente humana.

Soy de los que piensan que del dolor más profundo, ese que deforma a la persona, emerge el arte, la belleza, las palabras más poderosas, los versos más prodigiosos. Creo que esta elección tiene que ver mis lecturas de Jacques Lacan y de Freud, mi amor hacia el psicoanálisis, que me ha permitido comprender el mundo y sus sentidos, y con el padecimiento de pesadillas, porque debo decir que cada uno de los cuentos que forman parte de este libro, es una pesadilla personal”, resaltó.

Pesadillas fue presentada en 2017, durante la Feria del Libro de la ciudad de Mendoza, donde la escritora fue convocada por la Editorial Equinoxio. Los poetas y propietarios de la editorial, Norah Trigo y Sergio Bacchini Mansilla, estuvieron aquella vez a cargo de la presentación del trabajo de Maud, en un emotivo acto.

También, durante la Feria provincial del Libro 2017, Sandra López Paz y Verónica Paroli presentaron Pesadilla con su estilo único.

BIO MÓNICA MAUD

Nació en Santiago del Estero, 1962. Es docente de Nivel Terciario. Ha obtenido varios premios provinciales y nacionales. Tiene dos libros editados: Yo, Sacrílega y Pesadillas, ambos de cuentos. También escribe minificción y poesías. Participa de varias antologías colectivas.