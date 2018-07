El exilio de la mesa

08/07/2018 -

Hace muchísimo tiempo, cuando el aroma de las flores aún no había sido inventado, cuando los vientos soplaban sin norte, cuando el conocimiento se limitaba apenas al instinto y al temor, llegó el hombre, a la toldería, sin nombre ni apellido.

No pasó inadvertido, no obstante. Y sí, horas contemplando el mar, acurrucado bajo las lágrimas del trágico Ailanto, cuyo gemido implorante el hombre podía oír. Largas soledades coronaron los primeros días, hasta que apareció aquel extraño viejo para enseñarle su oficio; poco antes de morir, le había legado sus dibujos, sus bocetos y alguna que otra pieza en madera.

Daba lástima ver cómo el hombre hería sus manos, buscando en la rudeza de la madera la forma perfecta. Con fino tesón golpeteaba la crudeza de la madera, una y otra vez, sudando la frente, dejando escapar de sus labios resecos algún gemido, en la desatinada oscuridad, durante el fragor del alba, bajo los haces tórridos del mediodía.

Cada vez una nueva talla aparecía, que él descartaba con desdén. Tan enérgico empecinamiento invadió al carpintero, que su rostro se transformó en el velo descubierto de la obsesión.

Durante escasos lapsos de lucidez, el hombre construyó una morada miserable, solo para guarecerse del llanto de las estrellas perdidas en el espacio, del polvo de los violines que, como clarinetes, revoloteaban por el campo, de la efusión de la maledicencia que horadaba sus espaldas, de la gente que lo observaba.

En ella -cuatro muros mustios, húmedos y empantanados- depositaba las figuras, hijas de los árboles cincelados fervorosamente. Cuanto más se esforzaba, la figura perfecta no nacía.

Fue así como el hombre asesinó el amor de tiernas jovenzuelas que se acercaron a proveerle alimento, embelesadas por sus desvelos; despreció el auxilio de hombres milagrosamente conmovidos; atemorizó a los niños que, desde la colina, canturreaban “Está loco, está loco”, entre cuchicheos y sonrisas, en juegos y rondas matinales; desafió el instante, pese a que sus brazos iban convirtiéndose en dos varas cansadas, torpes y entorpecidas.

Permaneció en cuclillas durante cientos de lunas, otros tantos ocasos y muchos amaneceres; debió alucinar, digo, pues el dolor de los espasmos no afectó sus propósitos.

El carpintero, tenía vida en sus movimientos, pero, sus ojos, sus ojos agonizaban. Ya anciano, y agotadas manos y espaldas, se tendió sobre la arena caliente sin sospechar que los siglos sobrevendrían sin alivio ni compañía. Pero, una mañana el mar bramó, quejándose del infortunio; bramó una vez, y otra, y otra.

Los aldeanos huyeron atemorizados porque el dios de las aguas había sido despertado por la tozudez de un mortal. Quedó solo, el carpintero, entre chozas y animales, entre hedores e instintos, entre el cielo y la tierra, en el centro del horizonte; solo, junto al mar que lo esperaba. Se sorprendió a sí mismo, caminando sobre la arena plateada y mezclándose con la ausencia de una imagen que acariciaba sus piernas.

El ardor en las mejillas le impidió gritar; extendió los brazos amoratados e intentó alzar vuelo. Del otro lado, las llamas sucedieron sobre las rocas en la pequeña península. De repente, el cuerpo de una mujer desnuda cayó de bruces en la provocación del pecado, pero el fuego no la rozó. Ella permaneció varios minutos sobre las llamas.

El viejo, con premura y sin razón, corrió a buscar el bálsamo de sus noches escondidas para apagar el calor, para salvarla. Saltó de roca en roca portando la vasija, volcó el líquido helado sobre la mujer, y en su lugar, apareció una mesa.

Abrumado, ensanchó el torso para abrazarla. La sostuvo sobre sus piernas, temblaron sus rodillas; contuvo el llanto y de su garganta se escapó el graznido de un ave pasajera. Con las pupilas enrojecidas, tomó la mesa, que también lo abrazó. Y la maldición original, la temida revelación: - Te está prohibido el deseo, hombre.

¿Acaso no lo has comprendido? El ratón escondido ha esparcido tu designio. Tendrás un hijo, en cuyo cuerpo no correrá tu sangre, sin embargo, recibirá tu anhelo y tu destreza le enseñarás. Pero, espera, aún no es el tiempo. Ahora, salta, salta sobre los fuegos eternos suplicando a los dioses perdón -la voz lo adormeció.

El viejo jamás supo lo que se le estaba develando; no imaginó que la belleza susurraba en las figuras que él, iracundo, había hacinado en su mísera vivienda.

No conocía la belleza. Lo cierto es que quizás por su ignorancia o por alguna escondida percepción, el hombre ya no pudo ver, ni oír, ni sentir el mágico apetito ancestral que se le había ofrecido. Recorrió, entonces, extensos caminos sobre la tierra maloliente y azul que lo esclavizaba, hasta que un niño, una mujer y una promesa le prodigaron consuelo, le devolvieron el fuego y le obsequiaron alguna que otra caricia. Acabo de saber que su nombre es José, el carpintero.