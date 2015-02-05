CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Julio de 2018
A LAS 22.00 POR EL MUNDO
Por El Liberal
08/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 KALLY’S MASHUP
17.45 LOS SIMPSONS
19.00 CINE. POLICÍAS DE REPUESTO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. POLICÍAS DE REPUESTO
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO
00.45 ¿QUÉ COMEN LOS QUE
SABEN?
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE
SIENTE
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 VA DE NUEVO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 CICLO DE COLECCIÓN -
BERSUIT
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL
BORGES VS. REGATAS
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL
B 17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 LOS GOONIES
08.26 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
10.19 SOPHIE
12.18 SCOOBY-DOO
13.56 TOY STORY
15.31 LOONEY TUNES. CONEJOS EN FUGA
16.53 MI VILLANO FAVORITO
18.39 NORM Y LOS INVENCIBLES
20.23 TOY STORY
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
TCM
07.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.25 LA NIÑERA
09.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.55 LA NIÑERA
11.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.32 UNA SUEGRA DE CUIDADO
14.21 UN PAPÁ GENIAL
16.02 GREMLINS
18.01 TRIPLE IDENTIDAD
19.59 MISS SIMPATÍA
22.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER
TNT
06.56 LOS INCREÍBLES
09.06 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
10.47 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
12.43 TOMORROWLAND
15.17 TOY STORY 3
17.13 RESCATE DEL METRO 123
19.12 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
22.00 EL LOBISTA
00.42 RELATOS SALVAJES
SPACE
06.48 EL HOMBRE SIN SOMBRA
08.41 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
11.06 300
13.10 EL JUEZ
14.56 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
17.43 THOR. UN MUNDO OSCURO
19.44 GUARDIANES DE LA GALAXIA
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
CINECANAL
10.00 MEJOR... IMPOSIBLE
12.22 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
14.05 LOS TRES CHIFLADOS
15.42 IRON MAN 2
17.57 EL TESORO DEL AMAZONAS
19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO
22.00 ACTIVIDADES CRIMINALES
23.40 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS
MUJERES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 SHARK TANK COLOMBIA
08.55 TOP CHEF
11.40 ANATOMÍA SEGÚN GREY
14.25 ONCE UPON A TIME
17.10 AMERICA’S GOT TALENT
19.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 SIRENA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO
MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DE
PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL “OFICIAL GORDILLO” PRESENTARÁ
“CHORIANDO A LO GRANDE”.
COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA
(AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA
LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO
JR., LUCÍA BREPPE, NELSON MORENO E INVITADOS ESPECIALES.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA
PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN
SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA
BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI, DJ SELVA (DESDE ENCARNACIÓN,
URUGUAY).
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
08/07- 09/07 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)
19:20 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
08/07 21:55 (Cast) 00:30 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
08/07 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
08/07- 09/07 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:30 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
08/07 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
08/07- 09/07 15:00 (Cast) 17:40 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
08/07- 09/07 14:20 (Cast) 17:20 (Cast)
20:00 (Cast)
TE ATRAPÉ (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
HOY 20:30 (Cast) 22:40 (Cast) 00:40
(Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
08/07- 09/07 14:45 (Cast) 17:40 (Cast)
19:30 (Subt)