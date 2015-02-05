CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Julio de 2018

A LAS 22.00 POR EL MUNDO

08/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 LOS SIMPSONS

19.00 CINE. POLICÍAS DE REPUESTO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. POLICÍAS DE REPUESTO

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO

00.45 ¿QUÉ COMEN LOS QUE

SABEN?

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 ARGENTINA, DECIME QUÉ SE

SIENTE

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

 

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 VA DE NUEVO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 CICLO DE COLECCIÓN -

BERSUIT

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. REGATAS

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL

B 17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 LOS GOONIES

08.26 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

10.19 SOPHIE

12.18 SCOOBY-DOO

13.56 TOY STORY

15.31 LOONEY TUNES. CONEJOS EN FUGA

16.53 MI VILLANO FAVORITO

18.39 NORM Y LOS INVENCIBLES

20.23 TOY STORY

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

TCM

07.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.25 LA NIÑERA

09.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.55 LA NIÑERA

11.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.32 UNA SUEGRA DE CUIDADO

14.21 UN PAPÁ GENIAL

16.02 GREMLINS

18.01 TRIPLE IDENTIDAD

19.59 MISS SIMPATÍA

22.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER

TNT

06.56 LOS INCREÍBLES

09.06 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

10.47 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

12.43 TOMORROWLAND

15.17 TOY STORY 3

17.13 RESCATE DEL METRO 123

19.12 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

22.00 EL LOBISTA

00.42 RELATOS SALVAJES

SPACE

06.48 EL HOMBRE SIN SOMBRA

08.41 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

11.06 300

13.10 EL JUEZ

14.56 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

17.43 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.44 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

CINECANAL

10.00 MEJOR... IMPOSIBLE

12.22 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

14.05 LOS TRES CHIFLADOS

15.42 IRON MAN 2

17.57 EL TESORO DEL AMAZONAS

19.47 JACK REACHER. SIN REGRESO

22.00 ACTIVIDADES CRIMINALES

23.40 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS

MUJERES

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 SHARK TANK COLOMBIA

08.55 TOP CHEF

11.40 ANATOMÍA SEGÚN GREY

14.25 ONCE UPON A TIME

17.10 AMERICA’S GOT TALENT

19.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 SIRENA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO

MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DE

PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL “OFICIAL GORDILLO” PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO GRANDE”.

COMPLEJO JUAN FELIPE IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁN DÚO OBLIVION Y LA DESCARGA

LATINA, CON PABLO MEMA, COSACO PAZ VENTURINI, PABLO ERNESTO

JR., LUCÍA BREPPE, NELSON MORENO E INVITADOS ESPECIALES.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”, CON LA

PRESENTACIÓN DE RIENDAS LIBRES (MARTINA, PETECO Y HOMERO), JUAN

SAAVEDRA, ROXANA CARABAJAL, PABLO CARABAJAL, RESIDENTES, LA

BRASITA DE MI CHALA, DÚO TURAYQUI, DJ SELVA (DESDE ENCARNACIÓN,

URUGUAY).


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

08/07- 09/07 14:00 (Cast) 16:40 (Cast)

19:20 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

08/07 21:55 (Cast) 00:30 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

08/07 22:20 (Subt) 00:45 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

08/07- 09/07 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:30 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

08/07 22:10 (Subt) 00:35 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

08/07- 09/07 15:00 (Cast) 17:40 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

08/07- 09/07 14:20 (Cast) 17:20 (Cast)

20:00 (Cast)

TE ATRAPÉ (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

HOY 20:30 (Cast) 22:40 (Cast) 00:40

(Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

08/07- 09/07 14:45 (Cast) 17:40 (Cast)

19:30 (Subt)

 
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