Un alentador cambio de mirada que busca cuidar el monte

08/07/2018 -

La producción apícola representa mucho más de lo que podría pensarse sin conocer demasiado la actividad. Por ejemplo, además de permitir el trabajo de familias completas, es un importante agente que permite la protección del monte y la recuperación de algunas de sus especies.

Hasta unos 10 kilómetros antes de llegar a este lugar desde Loreto, el paisaje está dominado exclusivamente por pencas y arbustos. No hay árboles.

Pero en Campo Amor hay muchos ejemplares jóvenes de quebrachos, breas, itines y otras especies. Sus pobladores saben que es una localidad ideal para la explotación de la apicultura, y explican que “aquí no se puede hacer mucho, salvo sacar leña o quemar carbón”, ambas actividades productivas que diezman los recursos con que la naturaleza los dotó.

La tierra salobre les impide hacer agricultura y los priva de agua subterránea apta para consumo humano y de sus animales. En parte por eso, y porque es una herencia familiar, se dedicaron a especializarse en la apicultura. Primero fue en la escuela primaria del paraje, luego en el Agrupamiento Secundario 86.145, con orientación en producción agropecuaria.

Desde niños, los Villa y los Farías, por ejemplo, vieron a sus padres aprovechar la miel de las abejas. Pero llegó un momento, cuando crecieron sus hijos de encarar la producción en forma sistemática. Primero vendían casa por casa la miel fraccionada, en Loreto principalmente, recuerda Javier Farías.

“Yo no descarto la venta puerta a puerta en la ciudad, pero ahora vendemos toda nuestra producción a la Cooperativa Coopsol. Algunos nomás tienen de más y venden así”. Hernán y Víctor Villa comparan: “Con el carbón o el adobe, para hacer $12.000 hay que trabajar dos meses, pero con las abejas para esa misma plata trabajamos dos semanas”. “Nosotros hacíamos trabajo de carbón, de obraje, pero ya queremos cambiar, cuidar los árboles.

Ahora la idea sería no voltear más árboles”, relatan. Como todavía no pueden depender sólo de la miel, siguen árboles, pero con otra mirada: “Ahora busco las plantas más viejas, las que no sirven mucho para la miel. Cuidamos el monte”.

Javier Farías, con el mismo espíritu, plantó un tunal en sus tierras para favorecer la apicultura y ayudar a recuperar el monte. “Esas maderas que ni para cajón servían ahora las vemos de otra manera, porque sus flores nos dan miel”, describen acerca de una alentadora manera de mirar el monte, con cuya muerte le dio de comer, pero que si lo cuidan seguramente los hará progresar.