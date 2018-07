De la religión al delirio místico

08/07/2018 - La religión es la creencia de que existe un poder divino o sobrenatural, el cual debe ser adorado y obedecido. Esta creencia va acompañada, por lo general, de un código ético que se debe seguir y de un conjunto de rituales que se deben practicar. El límite entre lo religioso y lo delirante no es fácil de definir. Lo que en un grupo humano forma parte de la creencia, en otro colectivo podría verse como completamente irracional. Las personas religiosas muchas veces adoptan el misticismo como una forma de vida. Este puede definirse como una exaltación máxima del sentimiento religioso. En ese caso, asumen un modelo de comportamiento que los acerque a la perfección desde el punto de vista de su creencia. Buscan, asimismo, una unión espiritual con Dios. Usualmente la logran a través de la intuición y del éxtasis, principalmente por medio de rituales. Ahora bien, a veces sucede que la persona religiosa construye un juicio sobre la realidad que no es compartido por los demás miembros de su creencia. Este juicio se torna inmodificable y cada vez más intenso. Cuando hay delirio místico, la persona se obstina en tal juicio y éste la lleva a estados de elevada preocupación y ansiedad. Quien padece de un delirio místico comienza a orientar toda su vida hacia su creencia, que es anómala o alejada de lo típico. Deja de estudiar, de trabajar y de llevar una vida que pudiera considerarse “normal”. Es frecuente que sus razonamientos estén basados en alucinaciones o pseudoalucinaciones, es decir, en percepciones alteradas de la realidad. Contenidos y efectos del delirio místico Aunque suene un tanto paradójico, el delirio místico representa un intento por retomar contacto con la realidad. Previamente a éste, existe una fuerte fractura en la vida psíquica de la persona. En términos generales, se encuentra con frecuencia que la persona ha padecido un cúmulo de dolor que lo desborda. No logra tramitar dicho sufrimiento y se quiebra internamente. El delirio, entonces, es una forma de recomponer ese daño interno. Se ha podido establecer que las personas católicas y cristianas que padecen de delirio místico, por lo general, elaboran contenidos relacionados con la culpa y la expiación. Entre tanto, los judíos tienden más a padecer delirios relacionados con la presencia de demonios nocturnos. Más allá del contenido delirante, lo fundamental está en que afecta notablemente a la vida de quien lo padece. Origina grandes sufrimientos y lo lleva a establecer juicios falsos sobre la realidad. También lo aísla y le impide llevar una vida funcional.