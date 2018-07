“Ningún gran genio se dio sin una mezcla de locura”.

08/07/2018 - Delirios primarios Los delirios primarios o verdaderos no tienen su origen en una experiencia anómala previa, es decir, no se puede delimitar claramente su origen. Se caracterizan porque una vez que irrumpen en la conciencia del individuo, éste va a explicar buena parte de todo lo que le sucede desde el delirio. La persona es inquietantemente consciente de que se ha producido un cambio en el significado del mundo y de las cosas. Todo parece cambiado, diferente, y esto a su vez lleva a sentimientos terribles, difíciles de describir y más aún de explicar. La explicación no suele ser comprensible para quienes le escuchan. Se han postulado cuatro tipos de delirios primarios (Jaspers, 1975): Intuición delirante. Por ejemplo, un paciente cae en la cuenta de que las siglas de su nombre, Emilio Alberto Pérez (AEP), significan “Eres El Asesino de Dios”. Percepción delirante. Por ejemplo, un paciente, al mirar su nombre escrito en el buzón de su casa se “da cuenta” de que la policía secreta lo ha identificado como el enemigo público número uno. Atmósfera delirante. Consiste en la experiencia subjetiva de que el mundo ha cambiado de un modo sutil, pero siniestro, inquietante y difícil o imposible de definir. Recuerdo delirante. Consiste en la reconstrucción delirante de un recuerdo real, o bien en que, de pronto, el paciente “recuerda” algo que es claramente delirante. Por ejemplo, “recuerda” que es el hijo de Dios. Delirios secundarios Los delirios secundarios son comprensibles neuropsicológicamente. Se producen como consecuencia del intento por parte del paciente de explicar una experiencia anormal. Por ejemplo, un paciente acaba de experimentar una alucinación (dice que ha escuchado una voz muy profunda que le hablaba como si fuera su padre). Esta experiencia suele ser bastante extraña y anómala. Así, es muy probable que nadie se asombre si la explicación que ese paciente nos da de la situación resulta asimismo extraña y anómala. Puede decir que ha sido elegido por Dios para salvar al mundo, por ejemplo. Tipos de delirios según el contenido El contenido de los delirios puede ser bastante variado y existe una amplia variedad de este tipo de clasificaciones. Aquí vamos a recoger la clasificación más utilizada, la propuesta por el DSM V: Delirio de ser controlado El sujeto experimenta que sus sentimientos, impulsos, pensamientos o acciones no son propios. Los vive como impuestos por alguna fuerza extraña e irresistible. Por ejemplo, la persona siente que le mandan mensajes desde el televisor y que le dicen que tiene que salvar a la humanidad. Idea delirante corporal Su contenido principal se refiere al funcionamiento del propio cuerpo. Por ejemplo, el cerebro está podrido, una mujer está embarazada a pesar de estar en la menopausia, etc. Idea delirante de celos Supone la convicción delirante de que la pareja sexual es infiel, a pesar de no haber pruebas evidentes a favor, sigue manteniendo que su delirio es real.