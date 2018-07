FÚNEBRES | 8 de Julio de 2018

08/07/2018 -

- María Lidia Lazarte

- Leticia de Jesús Bravo de More

- Carmen Acuña (La Banda)

- Reina Margarita Díaz

- Elsa Bernabela Villalba de Ayunta (Frías)

- Aida Angélica Guillermina Barraza

- Margarita de Jesús Suárez

- Mario Alberto Galván (Clodomira)

AYUNTA, JOSÉ MANUEL (q.e. p.d.) Falleció el 4/7/18|. Ex compañeras Promoción 76, Esc. Normal M. Belgrano de su hija Yoli y su sobrina Marisa, acompañan con dolor ante tan irreparable pérdida: Ana, Mercedes, Minina, Nora, Kuky, Mary. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRAZA, AÍDA ANGÉLICA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus hijas Noemí, Cristina y Tuny; nietos Marlene, Noralí, Noemí, Cristina y Tuny participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Pcia. de Tucumán. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realiz. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus hijas Leticia y Monica More, h. pol Ramón y Turi, nietos, Cecilia, Fernando, Franclin, Valeria y Cristian, bisnietos Ahitana, Luna, Thomas, Santino, Joaquín, Agustin, Galilea y demás familiares , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus hijas Carmen y Mónica; hijos políticos Moncho y Turi participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus nietos Valeria, Cristian, Julio, Natalia, Cecilia, Fernando, Mariana, Federico y Karina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus sobrinos Magalí Santillán y Luis Jaimez, sobrinos nietos, sobrinos bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus bisnietos Joaquín, Luna, Thomas, Santino, Aitana, Agustín y Galilea participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Gustavo Montenegro, Natalia Saavedra y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO DE MORE, LETICIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Chiqui, Julio, Valeria, Juli y Raúl Abdala y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. El Instituto de Derecho del Trabajo de Santiago del Estero; Emilia Luna, Cristina Lavaisse, Eugenia Aguero Santi, Luciana Romero, Cintia Cravero, Carlos Olivera, Carlos Salmoiraghi, Astolfo Montenegro y Mariano Gil, acompañan a María José y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Lía Beatriz y Martha Susana Montenegro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Compañeras de oración de la misa de 7 hs. en el Colegio San José de su esposa Pocha participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

CHARA, JOSÉ ERNESTO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, hijos y nietos acompañan a su familia con todo cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18 en Tucumán|. Querida amiga de siempre!! Lidia "Negra" Llugdar participa con mucho dolor su fallecimiento y ruega oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos.

CISNEROS, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18 en Tucumán|. Querida amiga de siempre!! Lidia y Mequi Llugdar participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos.

CORREA, RENEE VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Su esposa Gladis, hijos Rafael, Daniel, Antonio, Carmen H. Pol. Patricia, Selva, nietos Milagros, Ailen, Santiago, Antonio part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Vuelta de la Barranca a las 17 casa de duelo Solís y 7º Pje. Bº reconquista. SERVICIO CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su hermano: José Evaristo Díaz, sus sobrinos: Esther y Esterjo, sus sobrinos nietos: Claudio y Rocío part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus padres Roxana y Elías; hnos. Luz María, Sebastián, Francisco; abuelos Segundo, tío, primos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán sepultados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su padre Elías, su madre Roxana, sus hermanos Luz, Seba y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Elito, Dios te recibió en sus brazos y gozas de su compañía. Su tía Gloria Ferreyra, Mingo y sus primos Jorge, Marije, Daniela, Mario, Alejandro y Alecito participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus restos serán sepultados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Elito, goza de la paz eterna. Su tío Juan Manuel, sus primos Soledad, Maximiliano, Oriana, Jonás participan con dolor su fallecimiento.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su óleo". Su tía Azucena Ferreyra, sus hijos Ramona, Marcelo, Mariana e Isolina; sus nietos; sus hijos políticos Santiago y Daniel participan con dolor su fallecimiento.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Su tía Esperanza Ferreyra; sus primos Sergio, Gustavo, su hija política Celeste y su nieto participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció EL 7/7/18|. Nélida Telmo de Seade, sus hijos Juan Vicente, Luis Fernando y Lucrecia participan su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familares en el dolor y la oración.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus amigos Miguel Angel Escart y Jorgelina O'MIll participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Propietarios, personal adminstrativo, choferes, amigos, compañeros de la agencia Nueva Autonomía lamentan irreparable pérdida y acompañan a su padre Elias y demás fliares. en este triste y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ALBERTO ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Jorge Ferreyra y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Elito.

GALLO VDA. DE FIORAMONTI, NÉLIDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Camilo Zaiek, Norma Maza de Zaiek y sus hijos participan su fallecimiento y con el cariño de siempre acompañan en estos momentos a Mario, Juli y nietos haciéndoles llegar sus sentido pésame.

GOÑI BICECCI, JUAN CARLOS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Mario Ernesto Osorio y su esposa Ofelia Menighini e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

LAZARTE, MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus hijos Ruben, Marina, Margarita, Juana, Claudia y Mercedes h, pol nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de EL DEÁN. Cob, NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

NAVARRETE, CARLOS SANTIAGO (Cony) (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/18|. Asociación Civil San José Obrero de Suncho Corral. Pte. Gustavo Garnica Comisión directiva y socios participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Susana Spaini, su hermano Alberto Spaini e hijos participan con tristeza la partida de la mamá de sus queridos amigos y acompañan a sus familias en estos momentos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Ida Scillia participa el fallecimiento de la Sra. madre de su querida amiga Silvia y acompaña con dolor a sus hijos y nietos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Lía Beatriz y Martha Susana Montenegro y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Arturo Madías, María Eugenia Weyenbergh y sus hijas con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. René Trouvé y Mercedes Santillán participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Camilo Zaiek, Norma Beatriz Maza y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con el cariño de siempre a su hijo Dr. Jorge Gómez Paz y familia haciéndoles llegar su más sentido pésame. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Rosario de Peña, sus hijos Caty, Rufino y Ángel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Carlos Eduardo Montenegro y Olga Noemí Martín participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colega y amigo Jorge. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita, Jorge y María Susana; Raúl y María Carmen; Manuel Alfonso y sus familias respectivas acompañan a sus hijos y demás familiares, en estos momentos de dolor por la partida de Yeyé, y ruegan al Señor les dé pronta resignación.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y sus hijos acompañan a toda su familia con mucho cariño por la partida de la tan querida Yeyé y ofrecen oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Francisco J. Lami Hernández, Emilia Susnjar de Lami Hérnandez, sus hijos Francisco José y Florencia Boucard; María Emilia y José Milet y José Antonio acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Dr. Rafael Manzur y María Teresa Cavallotti, Eugenio Manzur Cavallotti y familia y Agustín Manzur Cavallotti participan su fallecimiento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. "La Madre es para el hombre la personificación de La Providencia" (Sarmiento). Queridos Silvita, Jorge, Mónica y demás familiares: conozco el inmenso dolor de perder a mi madre. Por eso estoy junto a ustedes acompañándolos y abrazándolos fraternalmente por un dolor tan grande. Cuando las madres como Yeyé, la mía y miles y miles más cumplen acabadamente la misión de tener un hijo y criarlo, cuando los resultados son excelentes como en este caso, sólo podemos decir: " Te doy gracias Señor por tu amor ; nunca abandones la Obra de tus manos" Yeyé descansa en la luz, en la serenidad, en la paz y su alma está permanentemente sobre ustedes, cuidándolos y pidiéndoles que cuando el dolor se atenúe la recuerden sonriente, alegre y excelente persona. Mis oraciones para toda la familia. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Malena Arce de Montiel, Cristina Arce de Lotero, Magdalena Arce de Castro, Manuel, Eduardo y Álvaro Arce participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Hugo Rodríguez, María Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina, Valentín, Rocío y Hugo participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Jorge en tan difícil momento de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Jorge Alberto Gómez Paz, abuela del Dr. Sebastián Jorge Gómez Paz, madre política del Dr. Edmundo Lescano. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y familia participan con dolor el fallecimiento de Yeyé y ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Francisco Guzmán Olivera, Mercedes Achával, Ramiro López Bustos, Alejandra Voss participan el fallecimiento de la querida Yeyé y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Mario Benavente, Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás; María Mercedes y Gustavo Zavalía; Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, hermana y flia. Ruegan por su eterno descanso.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Blanca Palacio de Álvarez, Marcelo Álvarez y María del Carmen Lugones y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Aldo J. Gómez, Yaya M. de Gómez, sus hijos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos, recordando con especial cariño a Yeyé. Paz en su tumba.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Norma Torres de Agüero y sus hijos Luis Fernando Agüero y flia.; Viviana Agüero de Ríos y flia. lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan a sus hijos especialmente a mi sobrina Silvita y sus hermanos en el dolor y en el orgullo de haber tenido una mamá como Yeyé.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Lia Mabel y María Eugenia Medina participan su fallecimiento, acompañan en el dolor con cariño a sus hijos Mónica, Silvia y Jorge. Las Termas.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Víctor Emilio Zaín y Maria Delia Jiménez Mas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Juan Carlos Alcorta participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. César Antonino Montenegro y María Josefina Zucal participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus apreciables vecinos Silvia y Monchi, acompañan a su flia. en estos momentos.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|.

Juan D. Pinto Bruchmann, Ines Sánchez Abal y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este dificil momento, y de manera especial a sus hijos Silvia, Jorge y Mónica. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. María Rosa Carol de Contato y familia participa con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga Yeyé y acompaña a su familia elevando oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. María Clotilde Lami Hernández, Julio Edgardo Mansilla; sus hijos José Julio, María Josefina, María Amelia; sus hijos políticos Laura Lescano, Martín Gorkiewcz, Tufi Jozami participan con dolor su fallecimiento. Que Dios la tenga en la Gloria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Josefina Bianchini de Fuhr, su hijo Dr. Héctor Manuel Fuhr y nietos Manuel, Ignacio, Ernesto y Federico participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro amigo Jorge y toda la familia por quienes sentimos un profundo afecto. Que el Señor la tenga a su lado a Yeyé, mujer y madre ejemplar.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Jorge M. Argañarás, María Susana Benavente, sus hijos María Susana, Francisco, Santiago, Virginia Guzmán y Ramiro Salgado, su nieto Juan Cruz Salgado Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, hijos y nietos acompañan a Silvia, Jorge y Mónica con todo cariño. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Martín Röttjer y Ana María Arce, sus hijos Martín y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Jorge Fuhr y Silvina Pinto y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Jorge y acompañan a todos sus familiares en estos difíciles momentos. Se elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Carlos Enrique Soria y Analía Arce, sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Pablo Mariano Arce y Andrea Paz, sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su amiga Rosario C. de Peña; sus hijos Catalina, Rufino y Ángel participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Silvia, Jorge y Mónica. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Catalina Peña, sus hijos Valeria y Marcos y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Silvia, Jorge y Mónica en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Ana María y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. con inmenso cariño en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (Yeyé) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Juan Carlos Bianchi, su esposa Susana Prados, sus hijos Cecilia y Laura y sus respectivas flias. y Nelly Prados y flia. participan con dolor el fallecimiento de la querida Yeyé y acompañan a sus familares en este difícil momento.

PAZ DE GÓMEZ, SILVIA MARGARITA (YEYÉ) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Manuel Argañarás, su esposa Marta Agüero Abal y sus hijos María Josefina y Leandro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Su hermana política María Sara, sobrinas Claudia, Silvia y Daniel; amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz a las 11.30 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realiz. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su hijo José Walter (Chilo), hija politica Dolores Navarro (Gringa), nietos Gonzalo y Grisel, Matias y Alina, Camila y Oriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus hijos Yolanda Elizabeth (Pely), José Walter (Chilo), hija política Dolores Navarro (Gringa), nietos Oscar y Brenda, Paula, Gonzalo y Griselda, Matías y Alina, Camila y Oriana y bisnieto Alexito participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultaddos en el cementerio Parque de la Paz.

VILLALBA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Sus hijos Yolanda Elizabeth, José Walter, hijos pol. Dolores Navarro, nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hará descansar". Su hermano político Víctor Mariani, sus sobrinas Zully y Yanina Mariani, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Que brille parra ella la luz que no tiene fin. Su sobrino Lucky, Analia, sobrinos nietos Ayelén y José Pablo Dominguez, Diego y Gael Lescano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Mi querida tia, la peleaste siempre pero esta vez no quisiste seguir tu lucha sin el tío. Su sobrina hija Marisa Domínguez, su esposo César Corbalán, sus hijos Joaquin y Lucia Corbalan, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Yo soy la resurreción y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. Su sobrino Pompi Prado, sus hijos Yondy y Yohela, Petizo Prado y Miriam, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Roxana, Maria y José Ayunta Galgani y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Viviras eternamente en nuestros corazones. Su sobrina Lily Bobes de Malaga, su esposo Gustavo Mçalaga y sus hijos Exequiel, Federico y Milagros Malaga, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tien fin". Walter Deheza participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino y brille para ella la luz que no tiene fin. Akiyosi Nomura y familia., tu hermana Cuca, Negro y Lita participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Ex compañeras Promoción 76, Esc. Normal M. Belgrano de su hija Yoli y su sobrina Marisa, acompañan con dolor ante tan irreparable pérdida: Ana, Mercedes, Minina, Nora, Kuky, Mary. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Tu ahijado Dr. Luis Ariel Domínguez, su esposa Silvia Ardisone, sus hijos Alejandra, Franco, José María y Facundo Domínguez participan con dolor su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Aida Hid y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de doña Elisa y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Querida amiga hoy te despedimos con mucha tristeza y dolor en nuestro corazon, dandole gracias a la vida por haberte conocido y compartido todos los gratos momentos en nuestras vidas. Elsita viviras por siempre en nuestra memoria, Tus amigas que nunca te olvidaran; Norma Herrera de Cano, Elena Azar de Sandoval, Olga Suasnabar acompañan en estos momentos a sus hijos Pely y Chilin y flias. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Adolfo Galgani, Selva Galgani de Bravo y Maria del Carmen Galgani, participan con p÷rofundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios. Su cuñada Blanca de Villalba, sus hijos Mariela y Hermes con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Amigas de su hija Yoly; Patricia Martinez, sus hijos Leandro, Gabriel, Augusto y Rita Montes y su esposo Dario Olguin, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA DE AYUNTA, ELISA BERNABELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Personal directivo, técnico, docente y de maestranza de la Escuela Especial Dra. Telma Reca, participan con profundo dolor el fallemiento de la Sra. madre de nuestra ex compañera Yoli, ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para su flia.

ACUÑA, TERESA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. A un año de tu partida al Reino del Señor, un inmenso dolor invade nuestras vidas, solo el consuelo de hermosos recuerdos nos dan la fuerza para salir adelante rogamos oraciones en tu memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos que te aman, nietos, bisnietos, hijos políticos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

BARRAZA, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/17|. Sus hijos Gladys y Víctor Suárez; hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque, con motivo de cumplirse siete meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, NARCISO ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 28/6/18|. Su primo Paco Barrientos, su esposa Yolanda Martinez, sus hijos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones pr su eterno descanso.

MOYANO DE LISSI, SELVA A. DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/13|. Mi viejita linda y muy querida nunca te olvidaremos. Su hija Chola, sus nietos Carlitos y Adriana; María Alejandra y Francisco, sus bisnietos Luly, Nico, Sofía y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy en Catedral Basílica, a 20.30, con motivo de cumplirse cinco años de su fallecimiento.

ACUÑA, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Su esposo Mario Rodríguez, sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de EL ZANJÓN, cob NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

LLANOS, IRMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Su hija Nancy Magalí, sus hermanos, hermanos pol., sobrinos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. a las 9. Casa de duelo S.V. 1 L.B. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MITRE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Su esposa Ana María, sus hijos Hugo y Carlos, hija política Valeria, nietos Huguito, Alejo y demás familiares. Sus restos Inhumados hoy a las 10 en el cementerio JARDÍN DEL SOL. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE SA - TEL. 4219787.

MITRE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Fito Carabajal y Mariana Flores, sus hijos Laureano y Joaquina Carabajal Flores participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo y compadre Huguito. Acompañan a su esposa Ana, hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MITRE, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/18|. Perla Juárez de Carabajal, su hijo Fito, su hija política Mariana Flores, sus nietos Laureano y Joaquina Carabajal Flores participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan al Señor derrame consuelo a sus seres queridos.

AFUR, ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/13|. Su esposa Celia Ruiz, sus hijos María Celia, María Alejandra, Raúl Roberto, Rodolfo Benjamín, Ana Corina, Luciana Estela, Gabriela Alejandra Afur; hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la iglesia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad.

JAIMEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 08/10/05|. Hermano mío hoy estarías cumpliendo tus 47 años pero Dios te llevó tan junto a nuestro padre y nosotros recordándote como siempre no estás físicamente pero te llevaremos por siempre en nuestro corazón. Tu madre Marta y hermana Marta, sobrina Brenda y toda la flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Sgo. Apóstol, al recordarse 12 años y 9 meses de su fallecimiento y sus 47 años de natalicio.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitación de al lado, yo soy yo , tú eres tú. Lo que eramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame con el nombre que me has llamdo siempre. Háblame cono simpre lo has hecho. No lo hagas con el tono diferente, de manera solemne o triste, sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastros de sombras. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. el hilo no está cortado ¿ Porque estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vida? Te espero... no estoy lejos, justo al otro lado del camino... Ves todo va bien, volverás a encontar mi corazon, volverás a encontrar mi ternura acentuada, enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Tu compañera de la vida Rosi, familiares y amigos invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. La Banda.

MONTALIVET IÑÍGUEZ YANACÓN, LUCIANO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Lucianito, como nosotros te decíamos. Siempre vas a estar en el corazón de todos nosotros, desde ese lugar hermoso donde te encuentres, la casa ya no es la misma sin tu presencia, se nota tanto tu ausencia. Sos nuestro ángel del Cielo que nos guías y nos proteges. Te extrañamos tanto. Sus padres Luciano y Silvina; sus hermanas Camila, Tatiana y Giovanna; sus abuelos Horacio y Juana; sus padrinos Víctor y Azu; sus tíos Mario, Mariana, Víctor, Analía, tíos políticos, primos y demás familiares invitan a la misa con motivo de cumplirse 1 años de su fallecimiento que se oficiará hoy domingo 8 a las 19 hs. en la iglesia Lourdes - El Cruce La Banda.

ROMANO DE GONZÁLEZ, ALBA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Madre hoy se cumple un año de tu partida inesperada que todavia nos afecta pero se que estás al lado de mi padre, no hay palabra que pueda expresar tanta tristeza y dolor que dejaste en nuestros corazones. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Te extrañamos. Se invita a la misa del Domingo 08/07/18 a las 20 hs, en la iglesia La Salette - L.B- Su hijo Lito Gonzalez, su nuera Yoli Frias y sus nietos enzo, Paco, Emilio, Nadia y Héctor.

GALVÁN, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Su esposa María Marcela Pereyra, sus hijos Cristian, Maximiliano, Facundo, Mariano y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Clodomira. SERV. IOSEP. AMPARIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALVÁN, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Sus padres María y Mario Galván; sus hnos. Eduardo, Julio César, Marcelo, Mariela, Silvia, Marisol, Marita, Mercedes y Miriam; sus sobrinos y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

GALVÁN, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/18|. Ramón Díaz, Silvia Galván, César Bonahora, Antonela, Sofía y Luciano Bonahora, Blanca Jiménez; Elva Díaz, Susana Díaz, José Luis y Romina Díaz participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MILOVICH, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Jorgito, ya estás en los brazos del Señor, donde brillará tu luz eterna. Tu tía Beba Milovich de Machado; hijos, nietos y bisnietos con mucho dolor te despiden a tu viaje eterno, abrazando con cariño a queridos Griselda e hijos, rogando a Dios resignación para ellos y rogando oración en tu memoria. Siempre estarás en nuestro recuerdo.

MILOVICH, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/18|. Julio Azar, sus hijos Julio, Carolina y Richard Gonzalez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Any, Leticia y flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.