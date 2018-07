08/07/2018 - Siempre tener en claro el horizonte hacia donde nos proyectamos permite afirmar o retomar ejes de ruta. Por ello, en este momento de álgidas coyunturas, ¿“a dónde vas, Argentina?” no es una pregunta ociosa Los últimos debates dados por la Reforma Laboral/Provisional y ahora por la Legalización/Despenalización del aborto decididamente dibujarían un mapa nuevo legal en Argentina. Esta situación pone en jaque dos cuestiones fundamentales. La primera es hacia qué horizonte socio-cultural orientan tal o cual ley; y la segunda, la responsabilidad que le cabe a los legisladores en estos asuntos. Argentina, siempre fue un pueblo de entrañable fraternidad y desinteresada hermandad donde el otro/a nunca fue un extraño por extranjero, un indeseable por ser distinto o un enemigo familiar/vecinal, ni menos un sobrante social. Aquí, la “justicia social” se constituyó en faro nacional; y tanto la promoción de los más pobres como el cuidado de los más débiles e inseguros: niños y ancianos, fue un estilo preferencial de ciertos gobiernos. Porque el rasgo distintivo argentino es que Patria es el otro/a; una Nación que corre por sus venas la cultura de la vida. “¿Quo vadis, Argentina?” es la pregunta cuando se ciernen tristes nubes de muerte en su camino. Y donde matar selectivamente a indefensos por nacer no nos hace distintos a otros horrores de la historia mundial. Se podrá presentar de muchas maneras; hasta como un progreso social; sin embargo, la muerte solo trae más muerte y cierre de la historia! En este escenario de decisiones en marcos democráticos la responsabilidad de los legisladores nacionales no es cosa menor; al contrario. En ellos cabe el bosquejo legal de ser Pueblo-Nación. De ellos/ ellas pende el horizonte de patria escogida. Parafraseando, “dime qué votas y te diré qué estilo de Nación construyes”. Porque, “cultura de vida o cultura de muerte” no son frases ni pulseadas ideológicas sino categorías de realidad profunda. Santiago del Estero es un pueblo para el encuentro; nunca solos siempre muchos. Así la mesa se agranda continuamente. “Mesa vestida de fiesta donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas”, resuena una canción popular. Siempre la vida, nunca descartes o sobrantes humanos. A sí interpretaron los legisladores nacionales del Frente Cívico por Santiago al no apoyar los últimos proyectos de ley que ponen en deterioro socio-económico la vida de los más vulnerables. El encendido discurso de la diputada nacional Claudia de Zamora contra el proyecto de Reforma Laboral/Provisional y luego en torno a la Legalización/Despenalización del aborto evidenció cabalmente la posición santiagueña. Actitud clara y públicamente definida además por los tres senadores nacionales: Gerardo Montenegro, Ada Itúrrez de Capellini y Blanca Porcel. Ninguno de ellos tomaron postura desde juegos ideológicos o socio-económicos solapados; lo hicieron desde la convicción de “sentir lo que el pueblo piensa y pensar lo que el pueblo siente”. ¿Quo vadis, Argentina?; Santiago del Estero marcó una dirección. l