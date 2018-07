Heinze: "en la selección hay culpa de todos"

Fotos PICANTE. El "Gringo" Heinze no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre la actualidad de la selección nacional.

08/07/2018 -

Gabriel Heinze, entrenador de Vélez, estaba ayer dando una conferencia de prensa sobre la actualidad de su equipo, que se prepara para la Superliga. Pero en un momento le consultaron por la eliminación argentina en el Mundial Rusia 2018 y allí el "Gringo" fue duro y contundente.





"En la Selección hay culpa de todos. No es sólo del periodismo, de los jugadores, del entrenador o de los dirigentes: es un problema general. Se manifiesta más grande porque fue en un Mundial, pero ya pasó en la Copa América y en las Eliminatorias", señaló. Y agregó:

"El que es incapaz que se vaya, el que tiene beneficios personales que se vaya. Hay mucha gente que no sabe lo que es la Selección, no sabe que es el escudo de la Selección, no sabe que es transpirar la camiseta argentina y hay muchísima gente que no sabe lo que es el fútbol. Mientras esa gente siga gobernando y dirigiendo las cosas van a salir mal, como salen".