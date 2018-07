Se inicia el juicio contra 3 hombres que abusaron salvajemente de su sobrina entre los 9 y 15 años

Fotos SOLEDAD SCHEJTMAN.

08/07/2018 -

Tres tíos de una adolescente del departamento Aguirre comenzarán a ser juzgados desde el martes próximo, acusados de haberse turnado para violarla entre los 9 y los 15 años.

El disparador de la causa fue una confesión de la joven a su madre. "Tu hermano viene violándome hace mucho", le reveló. "Me vio cuando salí de un local de teléfono; me llevó al monte y otra vez me abusó", acotó llorando.

Urgente, la mujer fue a la casa de su hermano y le pidió explicaciones. No la satisfizo e interpuso la denuncia policial que devino en la caída del sujeto.

Enfrente, ciertos familiares dejaron entrever que todo era una "avivada" de la jovencita, porque según ellos, quería "notoriedad".

Sin embargo, la investigación fue fortaleciéndose y acentuando la posición de la joven en contra del tío.

Versiones

En la indagatoria, el hombre habría afirmado que su sobrina faltaba a la verdad: "Se enojó porque con mi mujer nos negamos a regalarle un celular táctil", dijo el su defensa.

Pero, a la primera caída le siguió la de otro pariente, a quien la adolescente acusó de haberla ultrajado sexualmente a los 9 años.

"No es cierto, Sí, que ella solía visitarme en casa cuando estaba solo", afirmó.

Médicos, lapidarios

El informe de los médicos fue contundente: "Abuso sexual y desfloración de antigua data".

Con tres familias convulsionadas, la sorpresa deparaba un capítulo más. Mientras los unos y los otros se acusaban y se defendían, apareció en escena un tercer tío delatándose con un pedido de eximición de prisión. El hombre entró de lleno en el "grupo" de tíos abusadores, pero pudo seguir libre, previo desembolsar una fianza de casi $ 40.000, precisaron las fuentes judiciales.