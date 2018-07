08/07/2018 -

El amparo colectivo protege los derechos de incidencia colectiva y defensa de usuarios y consumidores. La legitimación para promover la acción corresponde al damnificado, al defensor del Pueblo y asociaciones civiles reconocidas por la autoridad local.

La persona en particular no es la única afectada, ya que muchos adquieren calidad de damnificados, pero no todos son afectados por igual cuando son avasallados sus derechos.