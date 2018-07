Kempes: "Fue la mejor Selección pero nunca hubo un equipo"

Fotos Mario Kempes.

Hoy 19:31

En una reciente entrevista, Mario Alberto Kempes habló sobre la Selección Argentina y en particular sobre Lionel Messi, capitán del equipo y una de las decepciones del Mundial de Rusia 2018.

“A Messi hay que dejarlo descansar de la selección porque está visto que no puede. Hay que llamar a los chicos que están en Argentina para empezar a trabajar. Después, si es necesario y tiene ganas, se incluye a Messi“, manifestó.

Y agregó: “Borrón y cuenta nueva. Diez años con esta misma camada de jugadores y no se consiguió nada. Ya está, se terminó un ciclo. Hay que empezar a buscar otros jugadores. Argentina es messimaníaca. Él el alma del equipo y si no funciona no hay nadie que tenga la capacidad de ponerse el equipo al hombro. A los jugadores de la Selección les faltan personalidad y coraje”.

“Van a quedar como unos grandes jugadores que en cada equipo donde han estado han triunfado y en la Selección no han podido hacer nada. Esta fue la mejor Selección que tuvo Argentina en todas las épocas, pero que nunca ha habido un equipo”, cerró.