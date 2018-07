Habló el padre de Fernando Pastorizzo: "Ella planeó todo"

Fotos Gustavo y su hijo.

Hoy 20:36 -

Luego de que Nahir Galarza fuera condenada a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, el padre de la víctima habló sobre lo sucedido y aseguró que la jovencita tenía todo planeado.

“Nosotros creemos que lo planeó todo, que fue premeditado, que lo llevó a un callejón sin salida donde no había nadie. Si el remisero no hubiese pasado por ahí, ella hubiese limpiado todo. Él cuando pasa ve que ella lo estaba ayudando, pero no. Estaba buscando el plomo. Si eso no se encontraba iba a ser muy difícil probarlo”, expresó Gustavo Pastorizzo.

Estas declaraciones llegan luego de que el colectivo “Todo presx es políticx” convocara a una marcha bajo el lema “Te creemos porque sabemos” para expresarse contra la “violencia heteropatriarcal” y el “heterocapitalismo”.