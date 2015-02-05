CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Julio de 2018

A LAS 21.45, 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.

09/07/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.45 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ON-LINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

23.00 TODO POR MI HIJA

23.45 KARA PARA ASK

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.35 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

13.00 CINE CLÁSICO

14.45 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. REGATAS

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.09 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE

08.01 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO

TRIUNFADOR

09.54 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

11.40 VOLVER AL FUTURO III

13.58 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO

TRIUNFADOR

15.50 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.44 LA NUEVA CENICIENTA

19.33 VOLVER AL FUTURO III

21.51 OLIMPO BAJO FUEGO

TCM

08.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.33 LA NIÑERA

09.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.03 LA NIÑERA

11.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

12.18 TRIPLE IDENTIDAD

14.16 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

16.13 MISS SIMPATÍA

18.14 SOY ESPÍA

19.58 UN DETECTIVE EN EL KINDER

22.00 DAÑO COLATERAL

TNT

06.00 UN INSTANTE EN NUEVA YORK

09.48 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

11.42 EL KARATE KID. PARTE 3

13.57 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

16.34 JACK Y JILL

18.22 UN CUENTO CHINO

22.00 RELATOS SALVAJES

00.25 DOS MÁS DOS

SPACE

06.00 BETIBÚ

07.50 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

11.01 EL HOMBRE DE ACERO

13.48 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO

16.26 GUARDIANES DE LA GALAXIA

18.48 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

CINECANAL

10.20 HADA DE LOS DIENTES 2

11.57 ¿CÓMO SABES SI...?

14.12 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DE

16.15 MEGAMENTE

17.52 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

20.10 EL TESORO DEL AMAZONAS

22.00 ALIADOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.25 ESCÁNDALO

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY


A DÓNDE IR

CASA ARGAÑARAZ

ALCORTA

(LIBERTAD 175)

LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE

JULIO SE REALIZARÁ TEATRO

PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y

TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y

“LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.

COMPLEJO JUAN FELIPE

IBARRA

(AVDA. BELGRANO (S) 600)

+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁN DÚO OBLIVION

Y LA DESCARGA LATINA, CON

PABLO MEMA, COSACO PAZ

VENTURINI, PABLO ERNESTO

JR., LUCÍA BREPPE, NELSON

MORENO E INVITADOS

ESPECIALES.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA

NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”,

CON LA PRESENTACIÓN DE

RIENDAS LIBRES (MARTINA,

PETECO Y HOMERO),

JUAN SAAVEDRA, ROXANA

CARABAJAL, PABLO CARABAJAL,

RESIDENTES, LA BRASITA DE

MI CHALA, DÚO TURAYQUI, DJ

SELVA (DESDE ENCARNACIÓN,

URUGUAY).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A

LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO

PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO

GRANDE”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

09/07 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20

(Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

09/07 - 10/07 - 11/07 21:55 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

09/07 - 10/07 - 11/07 22:20 (Subt)

ANT MAN, THE WASP (2D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

09/07 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Subt)

ANT MAN, THE WASP (3D):

AVENTURA (+13 AÑOS)

09/07 - 10/07 - 11/07 22:10 (Subt)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

09/07 15:00 (Cast) 17:40 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

09/07 14:20 (Cast) 17:20 (Cast) 20:00

(Cast)

TE ATRAPÉ (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

09/07 - 10/07 - 11/07 22:35 (Subt)

RE LOCA (2D)

COMEDIA (16 años)

09/07 - 10/07 - 11/07 20:30 (Cast)

22:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

09/07 14:45 (Cast) 17:40 (Cast) 19:30

(Subt)


HIPER LIBERTAD

RE LOCA APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 23:00

ANT-MAN Y LA AVISPA

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:00 - (solo

sábado, domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 17:40-

CASTELLANO 3D 20:20-

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 -

20:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAIDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - (solo

sábado, domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 20:00-

CASTELLANO 3D 22:40

 
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