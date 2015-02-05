CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Julio de 2018
A LAS 21.45, 100 DÍAS PARA ENAMORARSE.
Por El Liberal
09/07/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.45 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ON-LINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
23.00 TODO POR MI HIJA
23.45 KARA PARA ASK
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.35 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 CINE CLÁSICO
14.45 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. REGATAS
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.09 LA MASCOTA DEL PRESIDENTE
08.01 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO
TRIUNFADOR
09.54 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
11.40 VOLVER AL FUTURO III
13.58 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO
TRIUNFADOR
15.50 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.44 LA NUEVA CENICIENTA
19.33 VOLVER AL FUTURO III
21.51 OLIMPO BAJO FUEGO
TCM
08.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.33 LA NIÑERA
09.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.03 LA NIÑERA
11.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
12.18 TRIPLE IDENTIDAD
14.16 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
16.13 MISS SIMPATÍA
18.14 SOY ESPÍA
19.58 UN DETECTIVE EN EL KINDER
22.00 DAÑO COLATERAL
TNT
06.00 UN INSTANTE EN NUEVA YORK
09.48 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
11.42 EL KARATE KID. PARTE 3
13.57 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
16.34 JACK Y JILL
18.22 UN CUENTO CHINO
22.00 RELATOS SALVAJES
00.25 DOS MÁS DOS
SPACE
06.00 BETIBÚ
07.50 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
11.01 EL HOMBRE DE ACERO
13.48 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL
INVIERNO
16.26 GUARDIANES DE LA GALAXIA
18.48 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
CINECANAL
10.20 HADA DE LOS DIENTES 2
11.57 ¿CÓMO SABES SI...?
14.12 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DE
16.15 MEGAMENTE
17.52 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA
NIÑOS PECULIARES
20.10 EL TESORO DEL AMAZONAS
22.00 ALIADOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.25 ESCÁNDALO
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
CASA ARGAÑARAZ
ALCORTA
(LIBERTAD 175)
LOS DOMINGOS 15, 22 Y 29 DE
JULIO SE REALIZARÁ TEATRO
PARA CHICOS CON “SOMBRAS Y
TRAPOS”, “CHARO CHARITO” Y
“LA MUECA”. SIEMPRE A LAS 17.
COMPLEJO JUAN FELIPE
IBARRA
(AVDA. BELGRANO (S) 600)
+JUEVES 19, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁN DÚO OBLIVION
Y LA DESCARGA LATINA, CON
PABLO MEMA, COSACO PAZ
VENTURINI, PABLO ERNESTO
JR., LUCÍA BREPPE, NELSON
MORENO E INVITADOS
ESPECIALES.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+SÁBADO 21, A LAS 21, “LA
NOCHE LLAMA AL ENCUENTRO”,
CON LA PRESENTACIÓN DE
RIENDAS LIBRES (MARTINA,
PETECO Y HOMERO),
JUAN SAAVEDRA, ROXANA
CARABAJAL, PABLO CARABAJAL,
RESIDENTES, LA BRASITA DE
MI CHALA, DÚO TURAYQUI, DJ
SELVA (DESDE ENCARNACIÓN,
URUGUAY).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A
LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO
PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
09/07 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20
(Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
09/07 - 10/07 - 11/07 21:55 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
09/07 - 10/07 - 11/07 22:20 (Subt)
ANT MAN, THE WASP (2D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
09/07 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Subt)
ANT MAN, THE WASP (3D):
AVENTURA (+13 AÑOS)
09/07 - 10/07 - 11/07 22:10 (Subt)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
09/07 15:00 (Cast) 17:40 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
09/07 14:20 (Cast) 17:20 (Cast) 20:00
(Cast)
TE ATRAPÉ (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
09/07 - 10/07 - 11/07 22:35 (Subt)
RE LOCA (2D)
COMEDIA (16 años)
09/07 - 10/07 - 11/07 20:30 (Cast)
22:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
09/07 14:45 (Cast) 17:40 (Cast) 19:30
(Subt)
HIPER LIBERTAD
RE LOCA APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 23:00
ANT-MAN Y LA AVISPA
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:00 - (solo
sábado, domingo y lunes)
CASTELLANO 2D 17:40-
CASTELLANO 3D 20:20-
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CASTELLANO 2D 17:10- 18:00 -
20:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAIDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 15:20 - (solo
sábado, domingo y lunes)
CASTELLANO 2D 20:00-
CASTELLANO 3D 22:40